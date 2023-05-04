Fatih Terim fonu vurgununda banka müdürünün suç ortağı olduğu ortaya çıktı

Futbol dünyasının büyük isimlerine yapılan milyon dolarlık vurgunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Muslera'nın şikayetçi olmasının ardından vurgunu yapan banka müdürünün suç ortağı olduğu ortaya çıktı.

Fatih Terim fonu vurgununda banka müdürünün suç ortağı olduğu ortaya çıktı

Editör: Ufuk Cingöz

Futbol dünyasından isimlere yönelik yapılan büyük fon vurgununda mağdur isimlerden Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera, adliyeye gidip ifade verdiler ve şikayetçi oldular. Soruşturmada ise yeni detaylar ortaya çıktı. Dolandırıcılık yapan o banka müdürünün galerici bir suç ortağı olduğu ortaya çıktı.

MİLYONLARCA DOLARLARINI ALDI
Bir bankanın müdürü olan Seçil Erzan, yıllardır Galatasaraylı futbolcularla çalışıyordu. Yüksek kar vadiyle milyonlarca dolarlarını aldı. Fakat Erzan'ın aldığı paralardan sonrasında hiçbir iz yoktu. Şikayet üzerine savcılık harekete geçti, banka müdürü Erzan tutuklandı.

ÜNLÜ İSİMLER İFADE VERDİLER
Fatih Terim, Muslera ve Emre Belözoğlu, banka müdürüne milyonlarca dolarını kaptıran futbol dünyasının ünlü isimlerinden sadece 3'ü dün ifade verdiler. 3'ü de dolandırıldıklarını belirterek şikayetçi oldu.

MÜDÜRÜN SUÇ ORTAĞI ÇIKTI
Soruşturmada yeni detaylar da ortaya çıktı. Banka müdürünün bu işte yalnız olmadığı, bir suç ortağı olduğu anlaşıldı. O suç ortağı ise galericiydi. Bankacı kadının futbolculardan topladığı paranın büyük bir bölümü işte o galerici de duruyordu. Hedeflerinde bir iş insanı daha vardı. Ondan da 2 milyon doların üzerinde para aldılar. İş insanı durumdan şüphelenince, banka müdürü hemen devreye galerici suç ortağını soktu ve karşı tarafa onu bankanın üst düzey yöneticisi olarak tanıttı. İş insanına parasını pastanede teslim edeceğini söyledi ama buluşma günü geldiğinde banka müdürü sırra kadem bastı.

SORUŞTURMA SONUNDA BELLİ OLACAK
Kanal D Haber'in haberine göre bankanın ise mağdurlara parasını ödeyip ödemeyeceği ise soruşturma sonunda belli olacak.

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