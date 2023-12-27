Fatih Terim'in Yunanistan Milli Marşı sözleri yeniden gündem oldu

Galatasaray’dan ayrıldığından beri 2 sezondur takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim Yunan ekibi Panathinaikos ile anlaştı.
Bugün Yunanistan’a giderek takımla ilk idmanına çıkacak olan deneyimli teknik direktörün geçmişte söyledikleri yeniden gündem oldu.
2015 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında oynanan milli maç öncesinde taraftarların Yunanistan Milli Marşı’nı ıslıklamasına tepki gösteren Fatih Terim, "Kendimize olmasını istemediğimiz şeyleri başkasına yapmayalım. Yunanistan marşında bu ıslık nereden çıktı?" ifadelerini kullanmıştı.
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