Fatih’te iş hanı alev alev yandı, o anlar kameraya yansıdı

(İHA) - Olay, akşam saatlerinde Fatih ilçesi Molla Fenari Mahallesi Nuru Osmaniye Caddesi üzerindeki bir iş hanında meydana geldi. İddiaya göre, baca kısmında nedeni bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın 5 katlı iş hanını sardı.

Binanın içindeki vatandaşlar tahliye edilirken yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.



Yangın ile ilgili konuşan Rıdvan Komi, “İlk başta üst tarafta ufak dumanlar çıkmaya başladı. Biz yangının başladığını anladık ve yetkililere haber verdik. Birden bacadan alev almaya başladı. İtfaiye ekipleri giderek müdahale etti. Muhtemelen ihmalden yangın çıktı. Yaralanan olmadı. Herkes alev almaya başlamadan tahliye edilmişti” dedi.