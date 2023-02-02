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Ünlü oyuncunun evinde patlama. Annesi ölümden döndü

Oyuncu Meral Kaplan'ın evindeki saunada patlama oldu. Patlama sırasında oyuncunu evde olan annesi ölümden dönerken, evin son görüntüsü şoke etti. Patlamadan sonra çıkan yangının da elektrikle ilgili oluşan problem nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 10:51
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Annesi ölümden döndü. Ünlü oyuncunun evinde patlama.

Ünlü oyuncunun evinde patlama. Annesi ölümden döndü
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Sevda Çiçeği dizisindeki rolüyle ve eski eşiyle yaşadığı sorunlarla tanınan oyuncu Meral Kaplan'ın evinde patlama oldu. Kızı Kaplan'a misafirliğe giden Ümit Kaplan saunayı kullanmak istedi

Anne Kaplan, tam içeriye girmek üzereyken büyük bir patlama yaşandı. Meral Hanım'ın annesi ölümden dönerken eve çağrılan itfaiye, yangını güçlükle söndürdü.
Sabah'ta yer alan habere göre; elektrik hattında oluşan arıza patlamaya neden oldu.

BOMBA ETKİSİ YARATTI EV ENKAZ HALİNDE

Evi harabeye dönen Meral Kaplan'ın evinden gelen görüntü de şoke etti. Annesi ölümden dönen Merak Kaplan açıklamasında "Günlerdir olayın şokundayız. Ev enkaza döndü, günlerdir tadilat sürüyor" dedi.

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