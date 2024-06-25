Fatih’te korkutan yangın. 3 kişi ölümden döndü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih’te korkutan yangın. 3 kişi ölümden döndü

İstanbul Fatih’te yabancı uyruklu bir kişiye ait restoranda yangın çıktı. Yangın esnasında çeride mahsur kalan 3 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Ramazan Süzen - İstanbul / YENİÇAĞ

İstanbul’un Fatih ilçesi Mıhçılar Mahallesi Refah Sokak’ta gece saat gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu bir kişiye ait restoranın mutfak bölümünde yangın çıktı.

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Elektrik panosundan çıktığı değerlendirilen yangın esnasında içeride çalışan 3 Suriye uyruklu şahıs mahsur kaldı. Büyük paniğe neden olan olayda restoran içinde mahsur kalan kişilerin yardımına çalışanlar ve çevredeki vatandaşlar yetişti.

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İçeride mahsur kalan 3 kişi, yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucu kepenklerin kırılmasıyla kurtarılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Korkutan olayda her hangi bir can kaybı yaşanmazken, işletmede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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