Fatih’te korkutan yangın. 3 kişi ölümden döndü

Ramazan Süzen - İstanbul / YENİÇAĞ

İstanbul’un Fatih ilçesi Mıhçılar Mahallesi Refah Sokak’ta gece saat gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu bir kişiye ait restoranın mutfak bölümünde yangın çıktı.

Elektrik panosundan çıktığı değerlendirilen yangın esnasında içeride çalışan 3 Suriye uyruklu şahıs mahsur kaldı. Büyük paniğe neden olan olayda restoran içinde mahsur kalan kişilerin yardımına çalışanlar ve çevredeki vatandaşlar yetişti.

İçeride mahsur kalan 3 kişi, yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucu kepenklerin kırılmasıyla kurtarılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Korkutan olayda her hangi bir can kaybı yaşanmazken, işletmede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.