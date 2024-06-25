Milli Takım'ın Çekya maçı öncesi flaş Arda Güler gelişmesi

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu son maçında 26 Haziran Çarşamba günü oynayacağı Çekya maçının hazırlıklarına devam etti.
Milli takım kampına bugün katılan kaleci Muhammed Şengezer de antrenmanda yer aldı.
Bir süredir sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci ve dün bireysel antrenman yapan Arda Güler, takımla çalıştı.
Ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı bulunan Mert Günok ise tedavileri sebebiyle idmanda yer almadı.
A Milli Futbol Takımı, bugün son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamlayacak.
Teknik direktör Vincenzo Montella, saat 19.00'da basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.