Faydalarıyla göz dolduran ve adı üstünde ot anne sütünü artırıyor

Deniz Dallı
Faydalarıyla göz dolduran ve adı üstünde ot anne sütünü artırıyor
Faydalarıyla göz dolduran ve adı üstünde ot olarak bilinen süt otunun anne sütünü artırmasıyla dikkat çekti.

Süt otu, doğal besinler arasında yer alan ve bronşit hastalığına iyi gelen bir bitkidir.

Süt otu; Vücuttaki fazla suyu atar. Emziren annelerin sütünü çoğaltır.

Süt otu, ot olarak adlandırılsa da, faydaları saymakla bitmez. Özellikle anne sütünü artırma özelliğiyle bilinir.

ANNE SÜTÜ NASIL ARTAR?

Anne sütünün artması için, annenin yeterli su ve sıvı alması, protein bakımından zengin beslenmesi, uyku düzenine dikkat etmesi ve stres yapmaması önemlidir. Ayrıca büyüklerimizin de önerdiği gibi, hoşaf, ayran, şerbet gibi içecekler de süt üretimini destekler. Bunun yanında ılık bir duş almak da annenin sütünü artırabilir.

SÜT OTU NASIL TÜKETİLİR?

Süt otundan faydalanmak için, bitkinin kuru kökleri suyla kaynatılarak içilir. Süt otunun içinde saponin adlı bir madde vardır. Bunun dışında şahmi yağ ve golterin gibi maddeler de bulunur.

Süt otu çayı, soğuk algınlığı veya nezle olduğunuzda, iki saat arayla birer çorba kaşığı içebilirsiniz.

Süt otunun fazla kullanılması, mide bulantısı ve kusmaya sebep olabilir. Bu yüzden dikkatli olunmalıdır.

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