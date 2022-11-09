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  • Fazıl Say Mansur Yavaş’ı işaret etti. Tümevarım yöntemini kullandı

Fazıl Say Mansur Yavaş’ı işaret etti. Tümevarım yöntemini kullandı

Fazıl Say sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Mansur Yavaş işini çok iyi yapan biridir. İşini iyi yapan bir siyasetçi Türkiye için de iyidir. Doğru aday olur.” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 15:15
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Fazıl Say Mansur Yavaş’ı işaret etti. Tümevarım yöntemini kullandı

Fazıl Say Mansur Yavaş’ı işaret etti. Tümevarım yöntemini kullandı
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Ünlü piyanist Fazıl Say, 2023'te olması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'doğru aday' olabileceğini söyledi.

"DEĞİŞİM ŞART BU YENİ NESİL İÇİN"
"Emeğe değer veren biri geleceğe de umutla bakar" diyen Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mansur Yavaş işini çok iyi yapan biridir. İşini iyi yapan bir siyasetçi Türkiye için de iyidir. Doğru aday olur. Sonuçta 'değişim şart' bu yeni nesil için de. Bu halk için. Türkiye’den dünyaya, dünyadan Türkiye’ye. Emeğe değer veren biri geleceğe de umutla bakar. Umut…"

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Adanalı
9.11.2022 16:13
Milli Damar kardeşim ömrüne bereket.  
 
Alperen MERT
9.11.2022 16:09
Ben ve benim gibi bir çok insan kazanamayacak bir adaya oy vermez. Anadoluyu okumak gerek. Sayın Mansur YAVAŞ rüzgarı arkasına almış vaziyettedir. Bu rüzgarı berhava etmemek lazım.  
 
Milli Damar
9.11.2022 16:00
Aklı olan muhalif görüştekilerin tamamı sanırım aynı düşüncede.Mansur bey eğer aday yapılırsa,Hdp aday gösterse bile ilk turda seçilecek kapasiteye sahip bir liderdir. M.Yavaş %55,Rte %35, Hdp %10  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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