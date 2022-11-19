Mansur Yavaş Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı'nı duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı’na ilişkin açıklama yaptı. Yavaş, yaptığı videolu paylaşımda şu bilgileri verdi:

Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı'nda teknolojik ve modern bir dönüşüme imza atıyoruz. Elektrikli araçlar için şarj istasyonu eklediğimiz otoparkımızda öğrencilerimize özel kütüphane, çalışma alanları ve kafeterya olacak.

Yavaş’ın paylaştığı videoda ise ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı Üstyapılar Şefi Latif Yeşil şu bilgileri verdi:

Yıllardır atıl durumda bakımsız olarak bulunan Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı’nda kapsamlı bir tadilat çalışmasına başlamış bulunmaktayız. Zeminlerimiz ve tüm cephelerde boya çalışmaları bulunuyor. Ayrıca otomasyon sistemleriyle birlikte modernize etmeye çalışıyoruz. Elektrikli araçlar için şarj istasyonları da bulunacak. Otoparkın zemin katında kafeterya, birinci katında da kütüphane yapmayı planlıyoruz.

Kızılay’daki yoğun trafik ve toplu taşımayı kolaylaştırmak amacıyla burada otoparkı birkaç ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz.