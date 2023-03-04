﻿Ferdi Kadıoğlu'ndan flaş açıklamalar. Sevilla kurasını değerlendirdi

Fenerbahçe'nin Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendiği maç sonunda Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

"KİM GOL ATARSA SELAM VERECEKTİ"

Kayserispor maçı ve golden sonraki selamı hakkında konuşan Ferdi Kadıoğlu "Kolay bir maç değildi. Kayserispor da çok pozisyon yakaladı. Kazandığımız için mutluyuz. Attığım gol içinde mutluyum. Arda ile maç öncesi konuştuk, kim gol atarsa selam verecekti. Bu selam, depremde kurtarma ekibi olarak görev yapan insanlaraydı." dedi

"TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR MAÇ"

UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynayacakları maçla ilgili konuşan Kadıoğlu "Sevilla maçına iyi hazırlanacağız. Zor bir maç olacak. Türkiye için önemli bir maç. Ülkemize puan kazandırmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.