Yok artık Ferdi. İşte Fenerbahçe'nin Kayseri'deki 3 süperi

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

Süper Lig’de aldığı 4 galibiyet ve 1 beraberlikle, son 5 maçta bileği bükülmeyen Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında da gülmeyi başardı. Sarı lacivertliler, Beşiktaş derbisi öncesinde zirve takibini sürdürdü.

Ligde üst sıraları zorlamak isteyen Kayserispor, yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe’yi ağırlıyordu… Karşılaşmaya Jorge Jesus’un öğrencileri de Çağdaş Atan’ın öğrencileri de denk bir konsantrasyonda başladı.

Bu sezon özelinde erkenden bulduğu gollerle rakiplerini sürklase etmeyi alışkanlık hâline getiren Fenerbahçe, henüz 6. dakikada sezonun en formda ismi olan Valencia ile üstünlüğü buldu. Lincoln’ün kaliteli ortasında, Valencia klasına yakışan bir kafa vuruşuyla ağları sarstı: 0-1.

4 MAÇTIR BOŞ GEÇMİYOR

Fenerbahçe’ye skor üstünlüğünü getiren Enner Valencia, ligdeki 23. golünü kaydetmiş oldu. Ekvatorlu yıldız, son 4 maçında da üst üste rakip fileleri sarsmayı bildi.

İlk 11 başladığı mücadelede genç maestro Arda Güler, Valencia’nın golünden hemen sonra kaleciyle karşı karşıya kaldığı bir pozisyona girdi. Ancak Bilal, Arda’nın farkı artırmasına izin vermedi. Karşılaşmada 60 dakika süre alan Arda, bir tek kullandığı duran toplarla tehlike yarattı ve 9 top kaybı ile sınıfta kaldı.

SAMET VE ‘PANİK FUTBOLU’

İlk yarıda Ferdi Kadıoğlu yine bildiğimiz gibiydi; yani muhteşem! Gerek yerinde müdahaleleri, gerek girdiği kademeler ve hücuma katkısı ile ilk yarıda sahanın en iyilerindendi. Skor üstünlüğünü Fenerbahçe aldıktan sonra Kayserispor rakibine yüklendi.

Sarı lacivertlilerin stoperi Samet Akaydın pek çok açıdan hayal kırıklığı oluşturdu. İlk yarıda Kanarya, Samet’in hataları, top kayıplarında gelişen rakip ataklar ve ‘panik futbolu’ndan ötürü gol yemediği için şanslıydı.

ALTAY KALESİNİ KAPATTI

Dakikalar 29’u gösterirken Fenerbahçe kalecisi Altay, çok kritik bir kurtarışa imza attı. Kayserisporlu Cardoso’ya geçit vermeyen Altay Bayındır takımına güven verdi.

Ferdi’nin tek hatası da bu pozisyon öncesi yaşandı. Fenerbahçe hücumunda basit oynayıp topu Arda’ya verse takımının 2-0 öne geçmesini sağlayacak olan Ferdi, hatalı bir pas attı. Bu hatayı takip eden atakta Cardoso, belki de Kayseri’nin en büyük tehlikesini oluşturdu ancak sonuç alamadı.

FARKA GİDEBİLİRLERDİ AMA…

Çağdaş Atan’ın takımının gel-gitli futbolu, ilk yarı sonuna kadar devam etti. Fakat Fenerbahçe asıl sıkıntıyı 1 ve 2. bölge bağlantılarını kurmada yaşadı. Atan'ın ekibi ön alan presiyle dönem dönem Kanarya'yı bunalttı.

Ayrıca Jorge Jesus’un ekibi, ilk yarıda hücumda final paslarının sayısını çok abartınca bir türlü 2 ya da 3 farka gidecek fırsatlardan sonuç alamadı.

FERDİ’DEN KLASINA YAKIŞAN GOL

İkinci yarı başlarken Kayserispor düşük tempoda kaldı. Zorlu bir deplasman olan Kayseri deplasmanı, Fenerbahçe için görece kolay hâle gelmişti. Dakikalar 68’i gösterirken Ferdi Kadıoğlu, uzun süredir ligde izlemediğimiz kalitede bir gole imza attı. Başarılı oyuncunun ceza sahası dışından müthiş şutunu Kayserispor kalecisi Bilal bile sadece izleyebildi: 0-2.

Kalan dakikalarda iki takım da 2-0’lık skoru ‘kabullenmiş’ bir şekilde oynadı âdeta… Fenerbahçe adım adım galibiyete yürürken, rakibi tarafından rahatsız edilemedi. 90+6'da kullanılan kornerde Kayserispor, Arif ile skoru 2-1 yapsa da bu puana yetmedi.

DERBİ ÖNCESİ BÜYÜK MORAL

Kayseri cephesinde Kolovetsios ve Campanharo başarılı müdahaleleriyle varlık gösterdi ancak hücumda Thiam varlık gösteremedi. Cardoso’nun çabaları ise sarı kırmızılı ekibin puan ya da puanlar alması için yeterli olmadı.

Ligde oynadığı son 3 maçı kazanan Kayserispor, mağlubiyeti Fenerbahçe’den tattı. Jesus’un öğrencileri ise gelecek hafta oynayacakları Beşiktaş derbisi öncesinde moral depoladı. Altay, Valencia ve Ferdi’nin yıldızlaştığı mücadelede, Arda Güler ve Samet bugünlük bekleneni veremedi.