FBI ajanı cezaevinde ölü bulundu

FBI ajanı Robert Hanssen, ABD'de tutulduğu cezaevinde ölü bulundu. Hanssen'in ölüm nedeni açıklanmadı. Robert Hanssen, önce Sovyetler Birliği, ardından Rusya Federasyonu için 20 yıldan uzun süre ajanlık yapmakla suçlanmıştı.

FBI ajanı cezaevinde ölü bulundu

Odatv'nin haberine göre, ABD tarihinin 'en çok zarar veren ajanlık faaliyetinde' bulunduğu belirtilen 79 yaşındaki Hanssen, Colorado Florence'deki yüksek güvenlikli bir cezaevinde tutuluyordu.

Cezaevi yönetiminin açıklamasında, hücresinde hareketsiz bulunan Hanssen'e yapılan tıbbi müdahalenin yetersiz kaldığı belirtildi. Eski FBI ajanının ölüm nedeni açıklanmadı. Hanssen, müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

1985'TE 'SUÇÜSTÜ' YAKALANDI

Robert Hanssen, 1976 yılında ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) katılmıştı. FBI'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 1985 yılından itibaren Sovyetler Birliği'ne 'çok gizli' nitelikte bilgileri satmaya başladı.

FBI içerisinde "Ramon Garcia" mahlasını kullanan ve yıllarca yakalanamayan Robert Hanssen, Rusya'ya 'çok gizli' nitelikteki bilgileri bir parka yerleştirdiği çanta ile aktarıyordu. 1985'te suçüstü yakalandı.

FBI, yıllar boyunca Hanssen'in sızdırdığı bilgilerin kaynağını tespit etmek için araştırmalara devam etti. 300'den fazla müfettişin çalışmasıyla Hanssen, 2001'in Şubat ayında Virginia'daki bir parkta gizli bilgileri teslim ederken 'suçüstü' yakalandı.

EVLİ VE 6 ÇOCUK BABASIYDI

Yakalanmadan önce Hanssen, Virginia'da dört odalı bir evde, eşi ve altı çocuğuyla birlikte yaşıyordu.
Hanssen'in tutulduğu ADX Florence cezaevi, ülkedeki en yüksek güvenliklere sahip tesislerden birisi olarak biliniyor. Cezaevinde, ömür boyu hapis cezasına çarptırılan El Kaide militanı Zekeriya Musavi ve 15 Nisan 2013'teki Boston Maratonu saldırısını yapan Cevher Çarnayev de bulunuyor.

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