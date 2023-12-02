Fed Başkanı konuştu, altın fiyatları rekor kırdı

Fed’in gelecek yıl faiz indirimine başlayabileceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının ons fiyatı 2.075,41 dolarla rekor seviyeye yükseldi.

KAYNAK: AA
Fed Başkanı konuştu, altın fiyatları rekor kırdı

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası sıkılaşmasında sona geldiği ve gelecek yıl faiz indirimine başlayabileceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Altının ons fiyatı 2.075,41 dolarla rekor seviyeye yükselmesi sonrası TSİ 22.50 itibarıyla 2.067,41 dolardan işlem gördü.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü açıklamalarının ardından Fed'in para politikası sıkılaşmasını tamamladığına dair beklentilerin artmasıyla altın fiyatlarındaki yükseliş hız kazandı.

Powell, Atlanta’daki Spelman College’da yaptığı konuşmada, yetersiz ve aşırı sıkılaşma riskleri daha dengeli hale gelirken Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) dikkatli bir şekilde ilerlediğini yineledi.

Attıkları güçlü adımların politika faizini oldukça kısıtlayıcı bir bölgeye taşıdığını belirten Powell, "Yeterince kısıtlayıcı bir duruşa ulaştığımız sonucuna güvenle varmak veya politikanın ne zaman gevşeyebileceğine dair yorum yapmak için erken olacaktır. Gerekmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırmaya hazırız" dedi.

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