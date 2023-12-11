Yastık altında altını olanlar aman dikkat. Kuyumcular o altınları artık geri almıyor

Kuyumcular, altınlarını yastık altında saklayan vatandaşları uyardı. Son günlerde vatandaşların birinci tercihi olan o altınlar artık kuyumcular tarafından geri alınmıyor.

KAYNAK: İHA
Yastık altında altını olanlar aman dikkat. Kuyumcular o altınları artık geri almıyor

Antalyalı kuyumcular son günlerde vatandaşlar tarafından sık tercih edilen ‘kesme altın’ ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.

"BİRÇOK KUYUMCU ALMIYOR"

Bu tür altınların üzerinde barkot ya da seri numarası olmadığı için dolandırıcılık olaylarının çok yaşandığını belirten kuyumcu Çağrı Yılmaz, “Halkımızda ucuz altın diye bir inanış var, ucuz altın diye bir şey yok. Kesme altını satmak da zor, birçok kuyumcu şu anda almıyor. Paketli altında seri numarası, üretici firmasından tutun, hepsi bellidir” dedi.

altin.jpgİsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmaların etkisiyle altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Uzun, kısa ve orta vadede yatırım yapmak isteyen birçok vatandaş ise tercihini altından yana kullanarak kazancını burada değerlendiriyor.

Son günlerde paketli altının yerine kuyumcuların ‘kesilmiş altın’ diye tabir ettiği yarı mamul ürünler, fiyatı paketli ürünlere göre ucuz olduğu için tercih ediliyor. Altın uzmanları ise söz konusu kesilmiş altınların üzerinde bir barkot veya damga olmadığını hatırlatarak, bu altının ayarının da sadece profesyoneller tarafından ayırt edilebildiğine dikkat çekti.

"ÜZERİNDE PANTENT YA DA SERİ NUMARASI BULUNMUYOR"

Antalya’da uzun zamandır kuyumculuk sektöründe emek veren Halil Güvençoğlu, “İsrail ve Filistin arasında yaşanan savaştan dolayı altın fiyatlarında yükselme oldu. Bugünlerde vatandaşlarımızın altına olan talebi arttı. Vatandaşlarımız daha çok 24 ayar tasarruf altınları alıyor. Kesme olarak tabir edilen altına olan talep daha fazla; ama biz bunu önermiyoruz. Üzerinde patent ya da seri numarası bulunmuyor. Bunu satarken de sıkıntı yaşıyorlar. Bu sorunların olmaması için paket altın alınması daha sağlıklı olur. Bu tür altın daha güvenli olur” dedi.

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“EVİNİ ARABASINI SATARAK ALTIN ALAN VATANDAŞLARIMIZ VAR"

Son 10 yılda yapılan araştırmalarda en çok yatırım yapılıp kazandıran altın olduğu için vatandaşların daha çok talep ettiğini dikkat çeken 25 yıllık kuyumcu Çağrı Yılmaz, “Evini arabasını satarak altın alan vatandaşlarımız var. Bu zamanlarda vatandaşlarımızın bilinçli olarak altın alması gerekiyor. Halkımızda ucuz altın diye bir inanış var, ucuz altın diye bir şey yok. Kimse ucuz altın vaat edemez, sadece ayarı düşük altın olur."

"BUNU EN İYİ KUYUMCU BİLE ANLAYAMAZ"

"Kesme altına talep çok fazla var. Bu altın türü ayar düşüklüğüne çok müsaittir. Plaka olarak çekilip üzerinde herhangi bir damga olmadığı için kandırmaya müsait bir durum oluyor. 24 ayar altın normalde 995 milyem olması gerekirken bunu 970 milyem yapan bir atölye kesme altın 24 ayar olarak satabilir. Bunun kaç milyem olduğunu anlamak çok zor. Bunu en iyi kuyumcu bile anlamaz” dedi.

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"PAKETLİ ALTIN DAHA GÜVENLİDİR"

Bu konuda çok fazla şikayet alındığını belirten Yılmaz, “Vatandaşlarımızın da kandırıldığının farkında oluyor. Gelen altınları atölyemizde 5 dakikada ateşe tutarak ya da asit aracılığıyla kontrol ediyoruz. Kesme altını satmak da zor, birçok kuyumcu şuanda almıyor. Satıcı da ne olduğunun farkında değil. Paketli altında seri numarası, üretici firmasından tutun, hepsi bellidir. Paketli altın daha güvenlidir” ifadelerine yer verildi.

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