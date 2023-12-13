Fed faiz kararını açıkladı. Son 22 yılın en yüksek seviyesi

Kaynak: AA
Fed faiz kararını açıkladı. Son 22 yılın en yüksek seviyesi
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

ABD Merkez Bankası, (Fed) faiz kararını açıkladı.

Fed’den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulduğu ve kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitedeki büyümenin güçlü temposunun üçüncü çeyrekte yavaşladığına işaret ettiği bildirildi.

İstihdam kazanımlarının yılın başından bu yana yavaşladığı ancak güçlü kalmayı sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, enflasyonun yıl boyunca yavaşladığı ancak yüksek seyrini koruduğu ifade edildi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 oranında enflasyon hedeflediği vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmasına karar verildiği bildirildi.

ART ARDA 3 TOPLANTIDA FAİZ ORANINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMEDİ

ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana toplam 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 3 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı.

ABD'de enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak kasımda yıllık bazda yüzde 3,1 olarak kaydedilmişti.

İlgili Haberler
Brent petrolde büyük düşüş. Varil fiyatı 72,62 dolara geriledi
Brent petrolde büyük düşüş. Varil fiyatı 72,62 dolara geriledi
Dolar ve Euro güne böyle başladı
Dolar ve Euro güne böyle başladı
Arjantin pesosu, dolar karşısında yüzde 50'den fazla devalüe edilecek
Arjantin pesosu, dolar karşısında yüzde 50'den fazla devalüe edilecek
Dolardan yeni rekor. Aldı başını gidiyor
Brent petrolün varil fiyatı 76,53 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 76,53 dolar
IMF'den Ukrayna'ya 900 milyon dolarlık ödemeye onay
IMF'den Ukrayna'ya 900 milyon dolarlık ödemeye onay
Son Haberler
TÜİK’e mi inanmalı ENAG’a mı? Yazarlar
TÜİK’e mi inanmalı ENAG’a mı?
Bu planlı bir yürüyüştür! Yazarlar
Bu planlı bir yürüyüştür!
Başın dertte Erdoğan! Yazarlar
Başın dertte Erdoğan!
Türk şiirinin doğuşu ve gelişim evreleri –II- Yazarlar
Türk şiirinin doğuşu ve gelişim evreleri –II-
Kurt yavrusu kurt olur ama... Yazarlar
Kurt yavrusu kurt olur ama...
‘Gaddar’ hangi gün yayınlanacak? Yazarlar
‘Gaddar’ hangi gün yayınlanacak?
KKTC’nin tanınması ‘en az 6 ay’ buzdolabında! Yazarlar
KKTC’nin tanınması ‘en az 6 ay’ buzdolabında!