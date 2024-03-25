Federasyon 4 puan silme cezası verdi ortalık karıştı

Bu ceza, mali kuralların ihlali nedeniyle uygulandı ve kulüp, Karlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları'nı (PSR) ihlal etmekle suçlandı. Kulüp, cezaya resmi olarak itiraz ettiğini açıkladı.

Bu ceza, Nottingham Forest'ı ligde düşme hattına itti ve eğer ceza kaldırılırsa, 22 puanla bir sıra üstte bulunan Luton Town düşme hattına girecek. PSR kurallarına göre, üç yıllık bir dönemde takımların en fazla 105 milyon sterlin zarar etmesine izin veriliyor. Championship'te geçirdiği iki yılın ardından Premier Lig'e yükselen Nottingham Forest için bu miktar 61 milyon sterlin olarak belirlenmişti.

Nottingham Forest, Premier Lig'e yükseldiği Mayıs 2022'den bu yana 43 futbolcu transferi için yaklaşık 250 milyon sterlin harcadı ve bu yüksek maaş politikası nedeniyle puan cezası aldı. Aynı sezon Everton da benzer mali ihlaller nedeniyle 10 puanlık bir ceza almış, ancak temyiz sonucunda ceza 6 puana düşürülmüştü.