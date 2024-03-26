Ali Koç veda etti. Tüm takımı toplayıp kararını bildirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç veda etti. Tüm takımı toplayıp kararını bildirdi
Kupa Voley'i kazanan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ile bir araya gelen Ali Koç, "Önümüzdeki sene biz yokuz. Hepinizin yolu açık olsun" dedi.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı; Kupa Voley Finali'nde Eczacıbaşı'nı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Sarı-Lacivertli voleybolcular; başkan Ali Koç ile buluştu.

Keyifli anların yaşandığı görüşmede Ali Koç'un, "Gelecek sene biz yokuz, ama bu takım var. Hepinizin yolu açık olsun" ifadesi dikkat çekti.

Ali Koç ilk olarak Eda Erdem'e, "Heykeli erken diktik, nazar değdi sana. CEV'den sonra dikecektik" derken yıldız voleybolcu, "Başkanım artık geriye dönemiyoruz ama nazar değdi orası kesin" karşılığını verdi.

Eda Erdem'in yaşını soran Ali Koç, "27" cevabını alınca, "Bir 10 sene daha oynarsın" yorumunu yaptı. Eda Erdem de, "İnşallah bakalım, vücudum ne kadar izin verirse, kulübüm beni ne kadar isterse" ifadesini kullandı.

Ali Koç'un sözleri şu şekilde:

"Bu kupayı almamız lazımdı. Bu kupa başkalarının habercisi olsun. Biz bu takımı kurarken, dünyanın en iyi takımını kurmak için kurduk. Dolayısıyla üzüldük (CEV Kupası) Güzel de bir kura çekmiştik. Neyse olan oldu. Ondan ders alırız inşallah. Lig kupası için hiçbir mazeret yok. Biz bu takımı, VakıfBank'ı, Eczacıbaşı'nı rahat geçsin diye kurduk. Önümüzdeki sene daha da kuvvetleneceğiz inşallah."

"Genç, tecrübeyle harmanlamanmış bir ekibimiz var. Sizi mutlu, başarılı görünce bütün camiaya motivasyon oluyor. Kendinize has da seyirciniz var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Camiayı çok doğru bir zamanda mutlu ettiniz. Ama bu daha başlangıç, yapacak çok işimiz var. Önümüzdeki sene biz yokuz ama bu takım var. Belki daha kuvvetli bir takım olacak."

"Hepinizin yolu açık olsun. CEV'den geçmiş olsun. Esas hedefimiz oydu. Çok istiyordum sizden giderayak bir hediye. Olmadı, sağlık olsun. Ama lig kupasını kayıtsız şartsız sizlerden istiyorum. Göreceksiniz bu sene kuracağımız takım, önümüzdeki sene çok daha rahat şampiyonluklara ulaşacak. Allah sizden razı olsun. Kazadan beladan korusun. Bizi durdurabilecek tek şey, gördüğüm kadarıyla sakatlık, keza yaşadık."

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