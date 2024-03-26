Erden Timur'un Batshuayi için 'Koşan insana dönerek tekme atıyor' dediği kişi bakın sonra ne yaptı?

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, bugünkü basın toplantısında Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra yaşanan olaylarla ilgili de değerlendirme yapmıştı.

Timur, tribünden inen taraftarlarla Fenerbahçeli futbolcuların kavgasıyla ilgili olarak, "Buradaki fiil saldırıysa, saldırıya göre sevk edersiniz. Konunun sportmenliğe aykırılıkla bir alakası yok. Hangi kulüpten ve hangi takımdansa, birine dokunmamışsa bundan sevk edebilirsiniz. Adil olanı, doğru olanı, kitaba yüzde yüz uygun olanı engellemek için bize drama yaşatıyorlar.Bu konulara girmeyen oyuncuların etkilenmesi ayrı konu. Onları herkesin anlaması lazım. Müdahale eden, yerdeki insanlara vuran, koşan insana kramponla tekvandoda dönen tekme gibi bir şey atılması ayrı konu" demişti.

Erden Timur'un "Sahada koşan insan" dediği kişinin görüntülerde Batshuayi'nin tekmesinden kurtulduktan sonra nereye koştuğu görülüyor.

O kişi koşarak kaleci Livakovic'e gidiyor ve yumruk atıyor.