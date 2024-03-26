Ahmet Çakar'dan Erdoğan'a çağrı 'Tayyip bey Sn. Cumhurbaşkanım' diyerek seslendi

Türkiye Futbol Federasyonu'nda skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Halil Umut Meler'in saha içinde Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca tarafından yumruklanması, İstanbulspor'un sahadan çekilmesi, Suudi Arabistan skandalı, Trabzon'da yaşanan olaylar ve son olarak Merkez Hakem Kurulu'nun dışarı sızdırılan eğitim toplantısı...

Eleştiri oklarının hedefinde Mehmet Büyükekşi var.

Hemen hemen her kesim tarafından istifası istenen Mehmet Büyükekşi görevde kalmaya devam ediyor.

Ünlü spor yorumcusu, eski hakem Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı göreve çağırdı.

Ahmet Çakar şu ifadeleri kullandı:

"Tayyip bey, Sn Cumhurbaşkanım;

Siz de futbolun içinden geliyorsunuz. Öyle ki Eyüp, Şeref, Vefa stadının tozunu, toprağını yuttunuz. Bunun ne demek olduğunu bilmeyen, yönetemeyen, beceremeyen bir TFF başkanı, sadece futbolumuza değil, ülkemizin geneline zarar veriyor. İnsanlar birbirine düşmeye başladı. Ortam iyice geriliyor. Arz ederim. @RTErdogan"