Milli Takım 3-0 yenildi

Kaynak: Futbol Federasyonu
Milli Takım 3-0 yenildi
U17 Millî Takımımız, UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Elit Tur son maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu.

U17 Millî Takımımız, UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Elit Tur son maçında Sırbistan ile karşılaştı.

Gürcistan'da Tskaltubo Technical Center'da oynanan mücadeleden Sırbistan 3-0 galip ayrıldı.

Grubumuzun diğer maçında Danimarka, Gürcistan'ı 7-0 yendi.

U17 Millî Takımı, UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Elit Turu'nda Danimarka, Gürcistan ve Sırbistan ile mücadele etti.

Elit Tur'da 8 grup lideri ve en iyi 7 ikinci, ev sahibi Kıbrıs Rum Kesimi ile birlikte 20 Mayıs-5 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenecek UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Finallerine katılma hakkı kazanacak.

Sırbistan-Türkiye: 3-0
Stat: Tskaltubo Technical Center
Hakemler: Joakim Östling, Daniel Yng, Giorgi Elikashvili, Irakli Kherkhadze
Sırbistan: Vukasin Jovanovic, Veljko Milosavijevic, Vuk Roganovic, Igor Bubanja, Bogdan Kostic (Dk.46 Aleksa Damjanovic), Aleksa Vasilic (Dk.59 Stefan Mladenovic), Uros Dordevic, Dorde Rankovic, Vasilije Kostov, Andrija Maksimovic (Dk.67 Jovan Ciric), Âdem Avdic (Dk.72 Relja Premovic)
Türkiye: Ömer Bircan Camcı, Uğur Şahin (Dk.59 Metin Şen), Deniz Emre Ofli, Arda Ünyay, Boran Eligüzel, Ege Araç (Dk.65 Darvin Kaan Soylu), Özder Özcan (Dk.87 Emirhan Delikaya), Battal Ömer Duldar (Dk.65 Haktan Şener), Kubilay Gülmen, Haydar Karataş (Dk.46 Berkay Aslan), Hasan Hüseyin Bulut

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