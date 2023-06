Federasyonların havaya savurduğu milyonlarca lirayı açıkladı. Recep Çınar'dan tarihi çağrı

Öncelikle kendisini yürekten tebrik ediyorum…

Sporun içerisinden gelen birisi olarak, ikinci kez Gençlik ve Spor Bakanlığı koltuğuna oturmasını önemsiyorum…

Şunun altını özellikle çizmekte yarar var; sayın Osman Aşkın Bak, ister salonda, ister sokakta nerede bir spor faaliyeti görse, malzeme çantası hazır, eşofmanlarını giyer, büyük-küçük fark etmez, branş ayırt etmeksizin dalar aralarına…

Futbolsa oynar, basketbolsa potaya uzanır, güreşse el ense çeker…

Kısacası şu; hak ettiği bir koltuğa oturdu, Allah yolunu açık etsin…

Tabi ki, sporumuzun ve sporcumuzun geleceği adına da kendisinden “radikal kararlar” almasını bekliyoruz.

xxx

FEDERASYONLAR VE SEÇİMLER

Türkiye Boks Federasyon’unda As Başkanlık ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) de Başkan yardımcılığı gibi bir misyonla Türk sporuna hizmet etmeye çalışıyorum…

TSYD delegesi olarak, 60 civarında federasyonda oy kullandım…

Bazen günübirlik, bazen konaklamalı olarak Ankara’da yapılan seçimlerde oy kullandım…

Gördüm ki, spor federasyonlarına verilen bütçenin hatırı sayılır bir kısmı seçimlere harcanıyor…

Spor federasyonları usul ve esasları ile ilgili çalışma yönetmeliği ve ana statülerinde ilk 2 yılda “Olağan Mali Genel Kurul”, Olimpiyatların bitiminden sonraki 3 ay içerisinde de “Olağan Genel Kurul” seçimleri yapılır…

Hem seçimli hem de mali genel kurul aynı tarihte ve aynı yerde yapılabilse, çok daha iyi olmaz mı?

Keşke yapılabilse…

Keşke sayın Bakan Osman Aşkın Bak, bu konuya da kafa yorsa…

Ve radikal bir kararla bu güzel işi hayata geçirse...

En azından maliyetler yarı yarıya düşer.

xxx

Ülkemizde futbol federasyonu hariç, bildiğim kadarıyla 66 spor federasyonu bulunmaktadır…

Belki bu sayı biraz daha artmış olabilir…

Bu 66 federasyonun yarıdan fazlası olimpik değil…

Bu federasyonların bir kısmının da sporla uzaktan-yakından alakalarının olmamasına rağmen, federasyonlaşmaları ve bakanlığın bütçesinden yararlanmaları akıl alacak gibi değil…

Bu federasyonlarla ilgili düşüncemi yıllar önce yazmıştım ve işlerine gelmeyenler tarafından eleştirilmiştim…

Şimdi…

Mevzuata göre, bağımsız spor federasyonları seçimlerinde ya da mali kongrelerde olimpik federasyonlarda en fazla 300 delege, bağlı spor federasyonlarında en fazla 150 delege oy kullanmaktadır…

Sayıyla 66 spor federasyonunda genel kurula gelen ortalama delege sayısını 66 x 220 olarak hesaplarsak 14.520 delege eder…

Delegelerin her iki seçime oy kullanmak için geldiklerini kabul edersek, yukarıdaki 14.520 delegeyi iki ile çarpmamız sonucunda ise 29 bin 40 gibi bir sayı karşımıza çıkar…

Küçümsenmeyecek kadar büyük bir rakam…

Bu delegelerin % 95"i, örneğin ben, il dışından Ankara'ya gelerek ilgili federasyonlara oy kullanıyoruz…

Kendimden örnek vermek gerekirse, tamamına konaklamalı olarak gelmesem de, en az yarısına konaklamalı geldim ve oy kullandım…

Nereden bakılırsa bakılsın, 250-300 bin TL gibi bir rakamla devletin sırtına kambur oldum!

Her delegenin ilgili federasyonlara maliyeti (yol, harcırah, otel ve hediye masrafı) ortalama 5 bin liradır…

Kimsenin buna itiraz edeceğini sanmıyorum…

Bu paraların tamamı ilgili federasyonların bütçelerinden karşılanmaktadır…

Kişilerinin cebinden çıkmıyor bu paralar…

Tamamı devletten…

Üstüne üstlük, federasyonların kirasını, elektrik, su, ısınma, güvenlik, taşıma, makam aracı ve elektronik giderlerini koyduğumuzda ortaya çıkacak mali külfetin boyutları dudaklarınızı uçuklatır.

Federasyonların giderleri sadece bunlarla da sınırlı değil…

Kabul etmek gerekir ki, federasyonların çoğu işçi bulma kurumu gibi çalışarak, devletin verdiği personeller yetmiyormuş gibi, dışardan koca koca maaşlarla personel istihdamı yapmaktadırlar!

Meseleyi biraz daha geniş bir perspektiften bakarsak, örneğin federasyonların faaliyetlerini yürüttükleri mekanlar…

Malum ev ve işyeri fiyatları uzaya fırladı…

Kiralar da öyle…

Hiçbir federasyon başkanı bu kiraları cebinden karşılamıyor…

60’a yakın federasyon kiracı durumunda…

Dolayısıyla bunun hesabını yapamam, uzmanlar yapsın…

Acayip rakamlar çıkıyor karşımıza…

Devletin parası, yazık günah…

Buradan sayın Bakan Osman Aşkın Bak’ın, federasyonlara bu pencereden bakmasının, Türk sporuna önemli bir hizmet olacağını düşünüyorum…

Madalya önemli…

Eyvallah…

Buna kimsenin diyecek bir sözü yok…

Ancak, federasyonlardaki bazı harcamaların bir zapturapt altına alınması gerekmez mi?

Örneğin, alınacak radikal bir kararla, federasyonların hepsinin olmasa da, yarıdan fazlasının 55 veya 60 katlı bir binada ya da aynı çatı altında hizmet verebilmesi mümkün…

Bu bina ya da gökdelen TOKİ marifetiyle 2 yılda tamamlanabilir…

Böyle bir eser de sevgili Osman Aşkın Bak Bakana nasip olur ve devletin parası kiralara savrulmaz…

En azından millet olarak, tüyü bitmemiş yetimin, geleceğin altın madalyalı sporcuların hakkı da böylece yenmemiş olur.

xxx

Özetlersem; eskiden federasyon seçimlerinde oylar illerde kullanılır, kimsenin Ankara’ya gelmesine de gerek kalmazdı…

Devletin parası da devletin kasasında kalırdı…

İnternet çağındayız ve bunu seçimlerde en doğru şekilde kullanabiliriz…

En azından delegelere verilecek tek kullanımlık şifrelerle delegeler evinden oyunu kullanabilir…

Ve böyle olunca hem delegeye baskı azalır, hem de federasyon yönetimleri daha liyakat sahibi kişilerden oluşur…

Haksız mıyım?

(Recep Çınar)