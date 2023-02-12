Felç risklerini ortadan kaldıran şifalı besinler

Beyne giden damarlarda oluşan pıhtılaşma sonucu oksijen beyne ulaştırılamaz ve beyindeki hücreler ölmeye başlar. Bunun sonucunda oksijen gitmeyen bölge nereyi yönetiyorsa orada felç olur.

C vitamini zengini turunçgiller, içerdikleri flavonoid adlı antioksidanlar sayesinde atardamarların, kalbin zarar görmesini önlüyor. Portakalın içerdiği folik asit, kalp dostu potasyum ve kalsiyum sayesinde sağlıklı alyuvar hücrelerinin çoğalmasına neden oluyor.

Hamsi, Kolesterolü düşüren ve kan pıhtılaşmasını önleyen Omega-3 ü barındırdığından önemli. Peki ya diğer besinler? İşte o besinler:

Yaban Mersini Ve Kambur Üzümü

Yapılan çeşitli araştırmalara göre yaban mersini kılcal damarları koruduğunu göstermiştir. Bu nedenle yaban mersini ve aynı familyadan olan, çay üzümü ve kambur üzüm kanamalı inme riskini düşürdüğü belirtiliyor. Düzenli olarak haftada iki kez tüketilen kambur üzümünün kalp krizi ve inme riskini azalttığı görülmüştür.

Zencefil

Zencefil de pıhtılaşmayı önleyen bir diğer bitkidir. Bunun çayını günde iki üç fincan tüketmelisiniz.

Turunçgiller

C vitamini zengini turunçgiller içerdikleri flavonoid adlı antioksidanlar sayesinde atardamarların, kalbin zarar görmesini önlüyor. Portakal içerdiği folik asit, kalp dostu potasyum ve kalsiyum sayesinde sağlıklı alyuvar hücrelerinin çoğalmasına neden oluyor.

Hamsi

Kolesterolü düşüren ve kan pıhtılaşmasını önleyen Omega-3 bol bol var.

Sarımsak

Sarımsak pıhtılaşmayı önleyen bitkilerin en etkilisidir. Tam dokuz çeşit kan sulandırıcı bileşik içermektedir.

Ginko

Bu bitki Avrupa’da, hafıza ve denge sorunları, baş dönmesi ve anlama süreçleri bozukluklarının kullanılmaktadır. Yapılan araştırma, bu bitkinin bulunduğu, inme komlikasyonlarının tedavisinde beyne giden kan miktarını arttırdığını ortaya koymaktadır. Bu bitkinin özütleri eczanelerde ve şifalı bitki satan aktarlardan temin edilebilir. Kullanma talimatına mutlaka uyulmalıdır.

Domuzotu

Domuzotu harika bir kalsiyum deposudur. Bitkinin yapraklarını salatalarınızda kullanabilir ya da pişirerek de tüketibilirsiniz.

Söğüt

Söğüt kabukları bitkisel aspirindir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki her gün alınacak düşük dozlarda aspirin inme riskini azaltmaktadır. Söğüt kubuklarıda bunun bitkisel olanıdır. Bu bitkileri kullanmadan önce mutlaka doktora danışılmalıdır.

Havuç

Yapılan araştırmalar, havuç tüketiminin inme riskini önemli bir ölçüde azalttığı görülmüştür. Havuç karotenoidler bakımından zengin bir bitkidir.

Bezelye

Kanser önleyici özelliğinin yanında aynı zamanda kalp krizi ve inme riskine karşı da koruduğu yapılan araştırmalarda belirtiliyor.

Ananas

Ananasın sahip olduğu pıhtılaşmayı önleyici özelliği sayesinde inme ve kalp krizi riskinide önlediği bilinmektedir. Bol miktarda tüketilmelidir.