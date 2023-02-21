Bu reçete doğal afet sonrasındaki kötü gün dostu. Osmanlı hekimleri önermiş

Osmanlı döneminde zor zamanlar sonrasında sokaklarda dağıtılan meyan şerbetinin inanılmaz faydaları dikkat çekti.

Meyan kökünden yapılan şerbet, adeta ilaç görevi görüyor. Osmanlı hekimleri meyan şerbetinin özellikle afet sonralarında dağıtılması önerildi. Bunun nedenlerinden biri ise meyan kökünün vitamin ve mineral açısından zengin olması açısından dikkat çekti.

MEYAN KÖKÜ ŞERBETİNİN FAYDALARI

-Vücudun adrenalin bezlerini hareketlendiren meyan kökü bu sayede kan değerlerini yükselterek vücut ısısını sağlıyor. Aynı zamanda hormonal dengeyi koruyor.

-Hepatit tipine bağlı gelişecek olan riskli sağlık sorunlarını azaltıyor.

-Sindirim sistemini güçlendiriyor.

-Mide ve bağırsak hareketlerini kontrol ediyor.

-Büyük felaketlerden sonra insanlarda oluşan panik ve korkuyu yatıştırmak için dağıtılırdı.

-Meyan kökü şerbeti, solunum yolunda oluşan enfeksiyonları da azaltıyor.

-Soğuk havalarda uzun süre soğuğa maruz kalan akciğerlerde toplanan balgamı hızla söküp atıyor.

-Vücudun virüs ve bakterilerle savaşmasını sağlıyor. Özellikle de boğazda oluşan iltihaplanmayı temizleyerek nefes açıyor