Felç tedavisinde umut veren gelişme

Kanada’daki bilim insanları, felç hastaları için umut olacak bir çalışmada önemli gelişme sağladığı bildirildi.

Felç tedavisinde umut veren gelişme

Canadian Press’in haberine göre; Araştırmacılar, arka ayakları felçli olan bir hayvanın beyninin iki yarım küresini dönüşümlü olarak uyararak tekrar yürümesini sağlayan bir ara yüz geliştirdi.

Martinez ve ekibinin çalışmaları, ‘ScienceDirect’ isimli bilimsel dergide de yayımlandı.

Kanada’da Nöroloji Profesörü Marina Martinez önderliğindeki araştırmacılar, omurilik yaralanmaları sonrası ortaya çıkan felcin tedavisinde klinik deneylere hazır olduklarını açıkladı.

Araştırmacılar, arka ayakları felçli olan bir hayvanın beyninin iki yarım küresini dönüşümlü olarak uyararak tekrar yürümesini sağlayan bir ara yüz geliştirdi.

Araştırmacıların ‘büyük hayvan modeli’ olarak adlandırdığı klinik deneyler öncesi çalışma, insanlardakine benzer belden aşağısı felç olan daha büyük hayvan modelleri üzerinde de yürütüldü.

Marina Martinez yaptığı açıklamada, “Birkaç yıl içinde klinik deneylere geçmeye hazırırız” sözlerini kullandı.

FELÇ NEDİR?

Sinir sisteminin başta gelen fonksiyonlarından biri vücuttaki kasların çalışmasını sağlamak ve yönetmektir.

Sinir sistemini oluştan beyin ve omuriliğin, bu görevinde aksaklıkların oluşması sonucunda meydana gelen güç kaybı durumuna felç adı verilir.

Felç vücudun belirli bir bölgesinde sınırlı kalabileceği gibi tüm vücut genelinde de gelişebilir.

Felç gelişimi geçici olabileceği gibi sinir sistemindeki hasarın derecesine bağlı olarak kalıcı da olabilir.

Ayrıca etkilenen sinir dokusuna bağlı olarak felç kısmi olarak gerçekleşebileceği gibi etkilenen kas grubunda tamamen güç kaybıyla da sonuçlanabilir.

FELÇ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-His kaybı

-Hareket bozukluğu

-Görme kaybı

-İşitme kaybı

-Bilinç değişikliği

-İdrar veya dışkı kontrolünün kaybı

-Ağrı

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