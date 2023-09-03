Fenerbahçe 1 attı 3 aldı. Fatih Saboviç yazdı

Fatih Saboviç- Yeniçağ

Hollanda'daki Twente rövanşı dönüşü Ankara'da sahne alan Fenerbahçe, uzun süredir saha zemini tartışma konusu olan Eryaman Stadı'na ideale çok yakın bir ilk 11'le adım attı. Szymanski ve İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal tarafından ideal kadroya dahil edilmişti.

Sakatlığı süren Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Osayi savunma hattındaki yerinde kalırken, taraftarın heyecanla beklediği kaleci Livakovic ağrıları sebebiyle eldivenleri İrfan Can Eğribayat'tan teslim almamıştı.

KALİTE BİR SÜRE SONRA FARK ETMEYE BAŞLADI

Tamamı dolu tribünler önünde 90 dakikaya dolu dizgin giren Ankaragücü, Fenerbahçe'nin top ve oyun üzerinde hakimiyet kurma çabalarını ilk 10 dakika itibariyle boşa çıkardı. Başkent ekibine oranla kadro kalitesi çok üst seviyede kalan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip yüksek tempodaki başlangıç enerjisini harcadıktan sonra tehlikeler yaratmaya başladı.

İki ekip de sahaya yayılırken takım boylarını uzun tutarak ön alan baskısıyla birbirini bunaltma, açık bulma peşindeydi.

FRED ETKİLEYİCİ BİR PAS İSTASYONU...

Takım arkadaşlarına ısınmaya başladığı her hâlinden belli olan Fred, bir pas istasyonu olarak servislerini çok çeşitli hâle getirip rakibin saha içi yerleşimini olumsuz etkileyecek yönlendirmeler yapıyordu. Deneyimli yıldız, 12. dakikada Ankaragücü kalesini yoklayarak maçtaki ilk ciddi tehlikeyi oluşturan isimdi.

Gerek Oosterwolde'nin soldan, gerekse Osayi'nin sağdan katkıları olsun, ilk yarım saat itibariyle Fenerbahçeli oyuncular maçı iki yönlü -hem savunma hem hücum- oynadı. Ayrıca Szymanski, geriye koşarak savunmada yaptığı yardımlarla dikkat çekti.

ANKARAGÜCÜ CESUR OYNUYOR

Teknik direktör Tolunay Kafkas'ın ekibi Ankaragücü, karşılaşmanın ilk çeyreği itibariyle cesur ve tempolu bir futbol ortaya koydu. Rakibinin üzerine gitmeye çekinmeyen Ankaragücü; kontralarda minimum 4, set hücumlarında ise 6 ya da 7 oyuncuyla rakip kaleye yüklendi.

Elle tutulur bir oyun ortaya koyamamalarının sebebi ise Fenerbahçeli oyuncuların pas kanallarını kapatması, son vuruşlarda rakiplerine fırsat tanımamasıydı. Ev sahibi 32. dakikada Cephas ile gole yaklaşsa da kaleci İrfan Can gole izin vermedi. Hemen 2 dakika sonra Sowe'nin şutuna Becao set çekti.

BÖLGELER ARASI GEÇİŞLER YORDU AMA...

Fenerbahçe için devrenin son 15 dakikalık diliminde göze en çok batan sorun; takımın geri yaslanması ve birinci-ikinci ile ikinci-üçüncü bölgeler arası geçişleri rahat yapmaması oldu. Ankaragücü'nün tempolu oyunundan dolayı sarı lacivertlilerin takım boyu çok uzun kalınca bu geçişler de oyuncuları yormaya başladı.

Ancak 42'de rakip savunma arkasına akan bir akında Tadic'in soldan ortasına Dzeko boş durumda sert vurdu. Top direğin yanından auta gitti. Kritik bir gol kaçmış oldu. Devre başladığı gibi sessiz sona erdi.

DZEKO YİNE GOLE ÇOK YAKLAŞTI, SONRA ATTIRDI

İkinci devreye yüksek enerjiyle giren Fenerbahçe, Edin Dzeko ile bir kez daha gole çok yaklaştı. Yine Tadic soldan ortaladı, topu göğsüyle indiren Dzeko tek vuruşla ağları havalandırmaya çok yaklaştı ancak kaleci Gikiewicz harika bir kurtarışa imza attı.

Kronometreler 60'ı gösterirken günün kendi adına şanssız olan ismi Dzeko, Ankaragücü ceza sahasına sokuldu ve sağdan inanılmaz bir enerjiyle bindirme yapan Osayi Samuel'i gördü. Osayi'nin şık vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

TAKVİYENİN GECİKMEMESİ GEREKİYOR

Rakibin geride gardını düşüren Fenerbahçe için hem orta saha hem de kanatlarda oyuna takviye ve değişiklik zamanları geldi. Sarı lacivertlilerin kanatlara yapacağı bir hamlenin oyunun fişini çekeceğini düşünüyordum ki; kenarda Cengiz Ünder belirip İrfan Can Kahveci ile yer değiştirdi.

Oyuna sonradan giren Garry Rodrigues, Ankaragücü adına hızlı hücumların ve kanat akınlarının öncüsü olmaya çalıştı. Fenerbahçe, Rodrigues'i savunurken zorlandı. Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in 84. dakikada ikinci sarı karttan kırmızıyla oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı.

SON ANLARDA PANİK YAŞADILAR...

Sezonun en zorlu deplasmanlarından biri olan Ankaragücü deplasmanında zorlansa da 90+6 dakikalık mücadelenin bitiminde galip gelen taraf Fenerbahçe oldu. Osayi'nin golüyle gülen sarı lacivertliler, 9 maçta 9 galibiyete ulaşmayı başardı ve ligdeki yürüyüşüne devam etti.