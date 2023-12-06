Fenerbahçe 3-0 kazandı

Fenerbahçe Opet; CEV Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'dan SC Potsdam'a set vermedi.

KAYNAK: DHA
Fenerbahçe 3-0 kazandı

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4’üncü maçında Almanya temsilcisi SC Potsdam'ı sahasında 25-13, 25-19 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 4’te 4 yaparak yoluna kayıpsız devam etti ve liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5’inci maçında 11 Ocak’ta Slovenya’nın Calcit Kamnik ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe Opet-SC Patsdam: 3-0
SALON: Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Benone Visan, Fabrice Collados
FENERBAHÇE OPET: Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken, Gizem Örge (L), Cansu Çetin, Ana Cristina, Ada Germen (L), Fetisova, Meryem Boz
SC POTSDAM: Morrissette, Lazaro, Kokkonen, Dokic, Taubner, Kiss, Wong-Orantes (L), Buterez
SETLER: 25-13, 25-19, 25-15
SÜRE: 66 dakika (18’, 21’, 27’)

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