Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye 3 müjde birden

Bu cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de sevindiren haber geldi.

Çağlar Bülent Sansar KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye 3 müjde birden

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları başladı. Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Miguel Crespo'nun durumunun iyi olduğu aktarıldı. Djiku ve Mert Hakan Yandaş da idmanın tamamında takımla çalıştı.

REJENERASYON ÇALIŞMASI YAPILDI
Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda Sivasspor karşısında maça ilk 11'de başlayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı.

DERBİDE KADRODA OLMASI BEKLENİYOR
Fenerbahçe'de Alexander Djiku ve Mert Hakan Yandaş idmanın tamamında takımla çalıştı. Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan alınan Miguel Crespo'nun durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Crespo'nun Beşiktaş derbisinde kadroda olması bekleniyor.

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