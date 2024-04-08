Fenerbahçe 5 soru sordu. Mehmet Büyükekşi köşeye sıkıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe 5 soru sordu. Mehmet Büyükekşi köşeye sıkıştı
Fenerbahçe Kulübü; resmi internet sitesi aracılığıyla TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye bazı sorular yöneltti.

Fenerbahçe Kulübü yayınladığı bildiriyle, Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi'ye bazı sorular yöneltti.

18 Temmuz'daki Mali Genel Kurul'da seçim yapılması kararını açıklayan Mehmet Büyükekşi'ye 5 başlık altında şu sorular soruldu:

1-) Aldığınız Seçim kararına ilişkin, TFF Yönetim Kurulunuzun haberleştiği Whatsapp Grubunda kamuoyuna açıklama yapmadan önce herhangi bir paylaşım ya da görüş alışverişinde bulunulmuş mudur? Yönetim Kurulu üyelerinizin kaçı bu kararınızı kamuoyundan öğrenmiştir?

2-) Dün 17.00 saatlerinde yaptığınız açıklamalar neden TFF'nin resmi internet sitesinde ya da resmi sosyal medya hesaplarında yer almamaktadır?

3-) Yukarıdaki sorularımıza ek olarak, en önemli gördüğümüz soru ise; kamuoyu ile paylaştığınız Seçimli Genel Kuruluna ilişkin açıklamanıza ait alınmış bir Yönetim Kurulu kararı bulunmakta mıdır?

4-) 18 Temmuzda yapılacak bir Genel Kurul'un seçilecek yeni yönetim ve Türk futbolu açısından aşağıda belirtilen risk ve sıkıntıları doğuracağının farkında mısınız?
• Bu kaotik ortamın o tarihe kadar devam etmesi demek değil midir?
• Hakem klasman atamalarının, mevcut TFF Kurullarının yeni sezon planlamalarının yine bu yönetim tarafından gerçekleştirilmesi yeni gelecek yönetimin elini zorlaştırmayacak mıdır?
• 2024-2025 sezonu transfer dönemi lig statülerinin, oyuncu uygunluklarının, A takım listeleri kriterlerinin, kulüp lisans ve Finansal sürdürülebilirlik ilkelerinin mevcut yönetim tarafından belirlenmesi yine gelecek yeni yönetimin çalışmalarını ve hareket alanını kısıtlamak değil midir?

5-) 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacağını duyurduğunuz Seçimli Mali Genel Kurulunuzda aday olmayı düşünüyor musunuz? Şayet devam etmek gibi bir düşünceniz yok ise, neden 102 gün sonrası için Genel Kurul kararı aldınız?

6-) Bildiğinizi tahmin etmekle beraber, şu hatırlatmayı yapmak ihtiyacı duyuyoruz;
Yönetim Kurulu olarak, alacağınız karar ile TFF delegelerini en hızlı 22 gün içerisinde olağanüstü genel kurula çağırmanız mümkündür.
Bu şekilde, Milli Takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası'na yeni Yönetim Kurulu ile gidebilir.

Kamuoyunun daha doğru bilgilendirilmesi adına tarafınıza yönelttiğimiz bu soruları en kısa zamanda yanıtlamanızı rica ederiz."

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