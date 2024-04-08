Mesut Özil Alman olduğunu unuttu at üzerinden Türklük mesajı verdi. Özgür Demirtaş ve Ümit Özat taşı gediğine oturttu

Sürpriz bir kararla futbolu bırakan Mesut Özil şu sıralar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemde.

Vücut geliştirme sporuna merak saran Mesut Özil'in son halini görenler gözlerine inanamıyor.

Mesut Özil son paylaşımında ise at üzerinden Türklük mesajı verdi.

Milli Takım tercihini Türkiye yerine Almanya'dan kullandığını bir an için unutan Mesut Özil, ata bindiği bir fotoğrafını yayınlayıp, "Atın üzerindeki Türk değilse yüktür" dedi.

Bu mesaj nedeniyle yüzlerce eleştiri alan Mesut Özil için şu ifadeler kullanıldı:

"Dayı öyle diyon da Türkiye'yi niye seçmedin o zaman?", "Dedi Alman mill takımında forma giyen Mesut", "Şimdi mi geldi Türklüğün aklına?"

Mesut Özil'in bu paylaşımına ünlü ekonomi profesörü Özgür Demirtaş da kayıtsız kalmadı. Demirtaş, "At yükten çökmüş" yorumunu yaptı.

Eski futbolcu Ümit Özat da aynı paylaşıma, "Ee atın üstündeki Türk değil" mesajıyla Mesut Özil'i eleştirdi.