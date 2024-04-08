Şanlıurfaspor öyle bir şey istedi ki Ali Koç şaştı kaldı

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Süper Kupa maçına Galatasaray tam kadro katılırken, Fenerbahçe U19 Takımı'nı sahaya sürmüştü.

Başlama düdüğünün ardından 1 dakika geride kaldıktan sonra Sarı-Lacivertli takım sahadan çekildi, Süper Kupa maçı tatil edildi.

Karar ile ilgili tartışmalar devam ederken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Yerel basından https://www.gaphaberleri.com/ adlı internet sitesinde yer alan haberde Şanlıurfaspor yönetimi ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında geçen diyalog şaşkınlıkla karşılandı.

İnternet sitesinin haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tesisleri ziyaret etmesini fırsat bilen Şanlıurfaspor yönetimi, Ali Koç 'tan öyle bir şey istedi ki, Ali Koç şaşırdı kaldı.

Kulüp Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Şanlıurfa Spor'un sıkıntıları olduğunu belirterek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a övgüler yağdırdı. Mustafa Çadırcı, Ali Koç'un büyük bir başkan olduğunu vurgulayarak, kameralar önünde Ali Koç'tan jest beklediklerini ifade etti.

Çadırcı'nın "Sayın Başkanım, sofra önünüzde isterseniz çorba kasesi isterseniz salata, ne ararsanız atın. Şanlıurfaspor yönetimi bu konuda sizden jest bekliyor." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Mustafa Çadırcı'nın açılış konuşmasında dile getirdiği "Fenerbahçe'den Şanlıurfa için jestinizi aldık, ama Şanlıurfaspor için sizden özel bir jest rica ediyoruz." sözleri, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u şaşkınlıkla karşıladı.

Ali Koç, yapılan talebi dinlerken, "Elimizden geleni yaparız, zaman ne gösterir göreceğiz." yanıtını verdi.