Fenerbahçe'ye UEFA'dan müjdeli haber geldi

UEFA Union SG maçının ardından Fenerbahçe'ye verilen 2 maçlık deplasman yasağını 1 maça düşürdü.

UEFA Disiplin Komitesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelelere yer verildi:

Fenerbahçe SK tarafından yapılan itiraz kısmen onanmıştır. Sonuç olarak, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun 15 Mart 2024 tarihli kararı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:



- Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından 25 Ocak 2024 tarihli kararında havai fişek yakılması ve cisim atılması nedeniyle verilen askıya alınmış disiplin cezasının uygulanmasına, yani Fenerbahçe SK'nın UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 26(3 ) maddesi uyarınca bir sonraki (1) UEFA müsabakası için deplasman taraftarlarına bilet satmaktan men edilmesine,

- Fenerbahçe SK'nın bir sonraki (1) UEFA müsabakası için deplasman taraftarlarına bilet satışından, havai fişek yakılması ve zarar verme eylemleri nedeniyle men edilmesine Söz konusu deplasman taraftarlarına bilet satma yasağının, Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun karar tarihinden itibaren (yani 20 Ekim 2023) iki (2) yıllık bir deneme süresi için askıya alınmasına,



- Fenerbahçe SK 'ya havai fişek yakma, cisim atma, seyirciyi rahatsız etme ve zarar verme eylemleri nedeniyle 80.000 Avro para cezası verilmesine ve Fenerbahçe SK'nın bir UEFA müsabakası için daha deplasman taraftarlarına bilet satmaktan men edilmesine karar verilmiştir.



- Fenerbahçe SK'nın, taraftarlarının neden olduğu zararların, yani kırılan 15 koltuk için, bu karar tarihinden itibaren 30 gün içinde R. Union Saint-Gilloise ile iletişime geçmesine karar verilmiştir.



- Fenerbahçe SK'nın saha koruma haritasına uymaması nedeniyle uyarılmasına karar verilmiştir.