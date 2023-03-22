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Yok artık Fenerbahçe Alagöz Holding. Büyük fark attı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding, Çankaya Üniversitesi'ni çok farklı yendi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 17:40
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Fenerbahçe Alagöz Holding, Çanka Üniversitesi'ni fena çarptı

Yok artık Fenerbahçe Alagöz Holding. Büyük fark attı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 61 sayı farkla 105-44 yendi.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Çağlar Özkan, Cemil Uygül, Mehmet Burak Anlatıcı

Fenerbahçe Alagöz Holding: Gizem Başaran 6, Mcbride 9, Vandersloot 8, Iagupova 3, Stokes 8, Elif İstanbulluoğlu 9, Selin Rachel Gül 3, Manolya Kurtulmuş 16, İdil Saçalır 13, Şerife Alperi Onar 15, Ayşe Yılmaz 2, Merve Aydın 13

Çankaya Üniversitesi: Ayşe Cora 2, White 5, Gülse Uğur 3, Melike Yalçınkaya 7, Aleyna Fatma Cengizhan, İdil Türk 8, Sena Özekli 2, Gizem Tüzün 2, Melike Tuğba Oral 15

1. Periyot: 28-9

Devre: 62-16

3. Periyot: 88-24

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