Fenerbahçe ateşle oynuyor. Fatih Saboviç yazdı

Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında düşme hattında bulunan ve göreve teknik direktör İrfan Buz'u getiren Giresunspor, ezeli rakibi lider Galatasaray'ı yakalamak için çabalayan Fenerbahçe'yi ağırladı.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup eden ancak o günden bu zamana gücünü yitiren ve düşme hattına gerileyen Giresunspor, şampiyonluk yarışındaki Jorge Jesus'un öğrencileri karşısında mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıktı.

Sarı lacivertli ekipte Michy Batshuayi takıma geri dönmüştü. Giresunspor'daki yenilik ise daha köklüydü; teknik direktör İrfan Buz ilk mücadelesine çıkıyordu.

KORNER VE VAR'DAN GELEN PENALTI...

Karşılaşmanın ilk dakikaları ve hatta ilk devrenin geneli Giresunspor'un yarı alanında ve Fenerbahçe hücumlarıyla geçildi. Ancak hücumda çoğalamayan sarı lacivertliler, aradığı pozisyonlar ya da gollere ulaşamadı. Ta ki 16. dakikaya dek...

Kornerden gelen topta Rossi'nin şutunu kaleci Ferhat köşeden çıkardı. Yapılan VAR incelemesinde kornerden gelen ortada Giresunlu oyuncunun elle müdahalesi tespit edildi ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

GİRESUN'UN TAKIM BOYU ÇOK UZUN KALDI

Kronometreler 20'yi gösterirken beyaz noktaya gelen Michy Batshuayi, kaleci Ferhat ve topu farklı köşelere göndererek Fenerbahçe'ye üstünlüğü getirdi: 0-1. Deneyimli forvet de yeşil sahalara golle geri dönmüş oldu.

İlerleyen süreçte Giresunspor biraz toparlandı ancak İrfan Buz'un ekibi bloklar arası mesafeyi kapatamıyordu. Takım boyu uzun kalan ev sahibi, yine de devre bitimine doğru efektif hamlelere imza attı.

45+3'TE ÖNEMLİ BİR KIRILMA ANI YAŞANDI

Devre sonlarına doğru bir pozisyonda Giresunlu Sainz, Fenerbahçe defansının arkasına sarktı ancak altı pasta bomboş olan Bajic'e pas vermek yerine kaleye şut atınca Giresunspor golden oldu.

İlk yarının en net pozisyonu ise 45+3'te gerçekleşti. Sol kanattan gelen orta sonrası İrfan Can Eğribayat kalesini gole kapattı. Seken topu tamamlamak isteyen Giresunsporlu oyuncuların şutunu İrfan Can yine köşeden çıkardı ve takımının soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağladı.

ZAJC, FARKI AÇMAYA ÇOK YAKLAŞTI AMA...

Giresunspor soyunma odasından istekli ve ilk yarıdakinin 180 derece zıttı bir oyunla döndü. Karadeniz ekibinin, Fenerbahçe kalesine yaptığı akınlar bir türlü sonuç getirmedi.

Konuk ekibin ataklarından birinde Zajc, 63. dakikada kaleci Ferhat ile karşı karşıya kaldı ve şık bir vuruşla ağları havalandırmaya çok yaklaştı. Ancak kalecilerin maçında Ferhat da bu kez akan oyunda gole izin vermeyecekti.

BAJIC'TEN İNANILMAZ BİR VURUŞ...

Giresunspor golü yemedi ve misilleme yapma yollarını keşfetmeye girişti. Yeşil beyazlı ekibin sürüklediği atakta 66'da Bajic, uzaktan gerçekten inanılmaz bir vuruş yaptı ve üst direğe çarpan top stadyumda kaleci İrfan Can Eğribayat dahil herkesin bakışları arasında ağlarla buluştu.

Giresunsporlu futbolcular, ilk maçına seyircisi önünde çıkan teknik direktör İrfan Buz'a da açık ve net bir, "Pes etmeyeceğiz" mesajı verdi.

ÖNÜ TIKANAN FIRSATLAR, SONUÇSUZ KALDI

Fenerbahçe'nin farkı açamaması sarı lacivertlilerde, Giresunspor'un beraberliği bulması da yeşil beyazlılarda baskı noktaları oluşturdu. Bu baskı noktaları, iki takıma da karşılaşma içindeki mücadelede ekstra skor üretecek fırsatlar gelmesinin önünü tıkadı. Bulunan imkanlar ise sonuçsuz kaldı.

Mücadeleye ilave edilen +9 dakikada da iki takım elinden geleni denemesine rağmen skoru değiştirecek bir hamle gerçekleşmedi. Sarı lacivertliler, Karadeniz'de ağır yaralandı.