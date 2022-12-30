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Ali Koç hakemliği bitirilecek ismi açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bir hakemin Süper Lig hakemliğinin bitirileceğini iddia etti.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 15:45
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakemliği bitirilecek ismi açıkladı

Ali Koç hakemliği bitirilecek ismi açıkladı
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Koç, "Ali Palabıyık Galatasaray maçında hata yapıyor. Çok uzun süre maç alamıyor. Yasin Kol Beşiktaş maçında hata yapıyor. yalnızca 3 maç verildi. Hatta kendisinin Süper Lig hakemliği de bitirilecek. Ligin devre arasında. O zaman böyle çok daha fazla durumla karşılaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

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