Ali Koç hakemliği bitirilecek ismi açıkladı

Koç, "Ali Palabıyık Galatasaray maçında hata yapıyor. Çok uzun süre maç alamıyor. Yasin Kol Beşiktaş maçında hata yapıyor. yalnızca 3 maç verildi. Hatta kendisinin Süper Lig hakemliği de bitirilecek. Ligin devre arasında. O zaman böyle çok daha fazla durumla karşılaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

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