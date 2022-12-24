Ali Koç'un etrafını bir anda sardılar. Trabzon'da korku dolu anlar

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 15.haftasında karşı karşıya geldi. Ev sahibi Trabzonspor, mücadeleyi 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Goller Maxi Gomez ve Trezeguet'ten geldi.
MAÇIN DEVRE ARASINDA OLAYLAR ÇIKTI
Maçın devre arasında bir grup Ali Koç'un etrafını sardı ve sözlü saldırıda bulundular.
Sonra da fiili saldırıda bulunmak istediler. Trabzonsporlu yöneticiler kalabalığı yatıştırdı. Etrafın gerildiği o anlar kameraya kaydedildi.
ALİ KOÇ MAÇ SONU SİNİRİNDEN GÜLDÜ
Ali Koç ikinci yarıda maçı izlemeye devam etti. İkinci golü yiyince de sinirinden güldü.
O anın videosu;
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