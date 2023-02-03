Ali Koç TFF'ye gitti

Sarı-lacivertli yöneticiler, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Riva'da "hakem yönetimi" konusunda bir görüşme yapıyor.

Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin mücadelenin hakemi Ali Palabıyık'a yönelik tepkisi devam ediyor.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, Kulüp Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyetin, Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşeceğini kaydetti.

Gebetaş, AA'ya yaptığı açıklamada, Adana Demirspor ile yapılan maçın hakemleriyle ilgili yönetim kurulu toplantısı yaptıklarını belirterek, toplantıdan TFF Başkanı ile görüşme kararının çıktığını söyledi.

Gebetaş, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşme talep ettiklerini ve bu taleplerinin kabul edildiğini belirterek, Büyükekşi ile Riva'da görüşüleceğini kaydetti.

Görüşmeye Kulüp Başkanı Ali Koç'un yanı sıra, yöneticiler Erol Bilecik, Ahmet Ketenci, Burak Kızılhan ve Özgür Özaktaç da gidecek.