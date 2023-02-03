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Ali Koç TFF'ye gitti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet, TFF binasına gitti.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 16:54
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç TFF'de

Ali Koç TFF'ye gitti
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Sarı-lacivertli yöneticiler, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Riva'da "hakem yönetimi" konusunda bir görüşme yapıyor.

Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin mücadelenin hakemi Ali Palabıyık'a yönelik tepkisi devam ediyor.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, Kulüp Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyetin, Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşeceğini kaydetti.

Gebetaş, AA'ya yaptığı açıklamada, Adana Demirspor ile yapılan maçın hakemleriyle ilgili yönetim kurulu toplantısı yaptıklarını belirterek, toplantıdan TFF Başkanı ile görüşme kararının çıktığını söyledi.

Gebetaş, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşme talep ettiklerini ve bu taleplerinin kabul edildiğini belirterek, Büyükekşi ile Riva'da görüşüleceğini kaydetti.

Görüşmeye Kulüp Başkanı Ali Koç'un yanı sıra, yöneticiler Erol Bilecik, Ahmet Ketenci, Burak Kızılhan ve Özgür Özaktaç da gidecek.

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ağlamayın artık
3.02.2023 17:33
Boşuna gitmişsin. Çık sahada topunu oyna. Anadolu takımları ne yapsın. Yıllardır hakkı yeniyor.  
 
fener ağlama
3.02.2023 17:23
Boş işler. Sahada oyna topunu kazan.  
 
1903 aşkı
3.02.2023 17:15
Her canı yanan TFF ye gidebiliyor mu ? Bir bakıyorsunuz GS federasyona gidiyor. Bir bakıyorsunuz FB. TFF de zayıflığı ile adeta bu ayrımcılığı körüklüyor, tehditlere boyun eğiyor.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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