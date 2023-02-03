Jesus saat 17.05'te açıkladı: Ali Palabıyık'a terbiyesizlik yapmadım

Olaylı Adana Demirspor maçı sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü kameraların karşısına geçti.

Jesus maç sonu kırmız kart görmesiyle alakalı olarak "Terbiyesizlik yapmadım" diyerek kendini savundu.

İşte Jesus'un Ali Palabıyık'la ilgili açıklamaları:

Fenerbahçe taraftarına seslenmek istiyorum. Dün yaşananlardan sonra onlar da biz de mağdur olduk. Adaletsiz kararlar oldu. 2 tane penaltımız oldu. Görmediler değil, devreye girmek istemediler. Eğer normal bir hakem yönetimi olsaydı kazanırdık. Adil bir yönetinm olursa ilk sırayı alırız.

BÖYLESİNİ GÖRMEDİM

Türkiye'ye gelmeden önce hakemler hakkında hiç konuşmadım. Bir takımın saha içerisinde bu kadar mağdur olduğunu görmedim. Maçın ardından son pozisyon için hakeme katılmadığımı söylemek için hakeme söylemeye gitmiştim.

KIRMIZI KART POZİSYONU

Jorge Jesus, maçın ardından gördüğü kırmızı kart hakkında da konuştu. 68 yaşındaki teknik direktör hakeme saygısızlık yapmadığını ancak kırmızı kart gösterildiğini söyledi

Kendisine penaltılardan bahsetmedim. Sadece son dakikadaki frikiği vermesi gerektiğini söyledim. O bana kırmızı kart gösterdi. Ben ona kötü söylemde bulunmadım. Hakem bana kırmızı kart gösterdi nedenini anlamadım. Ona saygısız davrandığımı söyledi ama öyle bir şey yapmadım.

GALATASARAY SÖZLERİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, lider Galatasaray ile aralarında çok puan farkı olmadığını, hakemlerin kalan maçları adil yönetmesi halinde zirveye ulaşacaklarını söyledi.

"Şu anda rakibimiz Galatasaray'ın 6 puan gerisindeyiz. Birinci sıraya tekrardan çıkabileceğimiz düşüncesindeyiz. Dünkü sonucun ardından daha da birlik olduk. Hakem kararları sebebiyle galip gelemedik. Aradaki puan farkını kapatıp birinci olmak için elimizden geleni yapacağız."

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