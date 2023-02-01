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Ali Koç'a hakaret eden Bışar Özbey için Fenerbahçe harekete geçti

Bir kulüp başkanına böyle konuşma hakkını nereden alıyorsunuz? Ali Koç'a Emre Bol'un programında hakaret eden Bışar Özbey için Fenerbahçe'den sert açıklama geldi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 14:28
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Fenerbahçe'den, Ali Koç'a hakaret eden Bışar Özbey'e sert açıklama

Ali Koç'a hakaret eden Bışar Özbey için Fenerbahçe harekete geçti
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Dijital medyanın popüler olmasıyla birlikte spor alanında da yüzlerce program sosyal medyadan yayınlanmaya başladı.
Son olarak Bışar Özbey adlı bir içerik üreticisi katıldığı bir programda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a hakaret ederek gündeme geldi.
Emre Bol'un da yer aldığı spor içerikli bir yayında terbiye sınırlarını aşan Özbey'in, takım taraftarlarının Babala TV'ye katılmasını istediği Koç'a "Ali Koç'a önerim şu, bence Bababala TV'ye katılmak yerine Hasan Can Kaya'ya katılsın s.çış hikayesi anlatsın" ifadeleri sosyal medyada büyük tepki topladı.
BU AHLAKSIZLIĞI HİÇBİR KULÜP BAŞKANINA YAPAMAZSINIZ
Yeniçağ olarak böyle bir saygısızlık hangi kulüp başkanına yapılırsa yapılsın her zaman karşısında yer alacağız. Sadece Fenerbahçe'ye değil Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor hatta daha az taraftarı olan kulüpler için de aynı hassasiyeti göstereceğiz.
TARAFTAR İSYAN ETTİ
Bışar Özbey hakaret dolu bu sözleri Fenerbahçe taraftarının büyük tepkisini çekti.
Sarı - Lacivertliler sosyal medyada Özbey'e sert ifadelerle yüklenirken "Utanmanız yok mu!", "Utanmaz" gibi yorumları yapıldı.
FENERBAHÇE'DEN SERT AÇIKLAMA
Fenerbahçe Kulübü skandal programın ardından internet sitesinden bir açıklama yayınladı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Dün dijital bir mecrada yayınlanan seviyesiz içerik hakkında bir açıklama zorunluluğu doğmuştur.
Aklıselim basın mensupları ve bireylerin ortak tepkisine maruz kalan ve ‘spor medyasının içler acısı hali’ diye yorumlanan bu seviyesiz, haddini aşan yaklaşım, ilgili şahsın ilk defa ortaya koyduğu bir davranış değildir. Taraflı tarafsız olarak ilgili şahsa gereken tepkiyi gösteren herkese teşekkür ederiz.
İlgili içeriğe dair hukuki adımların atılması amacıyla gerekli incelemelerin yapılmakta olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.

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vatandaş
1.02.2023 14:45
adamın adı bile türkçe değil kimdir nedir belli değil kim oluyorda  
 
Bibi
1.02.2023 14:30
Reise hakarete bu medya ses çıkarmaz o mübah....!  
 
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