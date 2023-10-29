Fenerbahçe Bayern Münih'e rakip oldu!

Sabah'ın haberine göre İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe galibiyet serisinde zirvedeki Bayern Münih'e rakip oldu.

Bu sezon 18'de 18'lik formuyla sükse yapan sarı-lacivertliler, geçen dönem ligde Gaziantep FK (3-0 hükmen) ile kupa finalinde Başakşehir'den (2-0) aldığı galibiyetle serisini 20 karşılaşmaya yükseltti.

7 Haziran 2023'ten bu yana kazanma alışkanlığı edinen Fenerbahçe; bu sezon Konferans Ligi elemeleri ve grup aşamasında 9, Süper Lig'de de yine aynı sayıda maçtan zaferle döndü. Türkiye'de futbol dersi veren İsmail Kartal'ın öğrencilerinin yakaladığı grafik, Avrupa'nın önde gelen liglerindeki rekorları akıllara getirdi.

ÖNCE MANCHESTER CITY'İ YAKALAMAK İSTİYOR

En son 4 Haziran'da Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, 2022-2023 ila 2023- 2024 arasında aldığı art arda 20 galibiyetle üst düzey 5 lig ve Süper Lig içinde Avrupa'nın en iyi 4'üncü galibiyet serisine imza attı.

RAKİP BAYERN MÜNİH

Kanarya'nın önünde Alman devi Bayern Münih, 2019-20/2020-21'de 23 maçlık performansıyla zirveyi domine etti. Real Madrid, 2014-15 sezonunda 22, Manchester City de 21 karşılaşmadan alnının akıyla çıkarak ilk 3 sıralamayı oluşturdu.



