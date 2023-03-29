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Derbinin bilet fiyatları el yakıyor. Bu maça gitmek yürek ister

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş derbisinin bilet fiyatlarını açıkladı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 16:45
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Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin bilet fiyatları açıklandı

Derbinin bilet fiyatları el yakıyor. Bu maça gitmek yürek ister
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Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş derbisinin biletleriyle ilgili açıklama yaptı. Sarı lacivertli kulübün internet sitesinde yaptığı açıklama şöyle:

"Fenerbahçemizin, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü saat 20.30’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde, Beşiktaş ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkıyor.

Bilet satış programı şu şekilde:

30.03.2023 Perşembe günü saat 14.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelerine (1 adet bilet)

31.03.2023 Cuma günü saat 14.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet)

01.04.2023 Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.

Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.

Bilet fiyatları şöyle:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1,000,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1,250,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1,600,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1,900,00 TL
Maraton Alt E Blok: 2,500,00 TL
Fenerium Alt Avis E Blok: 7,000,00 TL"

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