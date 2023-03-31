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Jesus fırtına gibi esti

Fenerbahçe, Beşiktaş maçına hazırlanırken, antrenmanda Jorge Jesus fırtınası esti. Jesus futbolcularına uyarılar yağdırdı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 16:01
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Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Jesus fırtına gibi esti
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Fenerbahçe, pazar günü oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

İdman, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenmanı sık sık yarıda kesen Jorge Jesus futbolcularına uyarılarda bulundu. Jesus, özellikle taktik antrenmanında futbolcularından yapmalarını istediklerini tek tek sıraladı.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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