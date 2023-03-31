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Galatasaray'ın 9 Fenebahçe'nin 6 puanı silinecek. TFF karar değiştirirse işte yeni puan durumu

Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarının geçersiz sayılması için Kulüpler Birliği'nde yapılan oylama sonrasında gözler TFF'nin vereceği karara çevrildi. Yeni karar çıkması halinde Süper Lig'de puan durumunda ciddi bir değişiklik olacak.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 11:49
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Süper Lig'de yeni puan durumu

Galatasaray'ın 9 Fenebahçe'nin 6 puanı silinecek. TFF karar değiştirirse işte yeni puan durumu
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Beşiktaş'ın "Ligden çekilen takımların maçları geçersiz sayılsın" talebinin Kulüpler Birliği'nde oylamaya sunulmasının ardından 11 takımın 7'si siyah-beyazlılarla aynı görüşü yaplaştı.

Gözlerin TFF'ye çevrildiği durumda Hatayspor ve Gaziantep FK'nin oynadığı maçların geçersiz sayılması durumunda Süper Lig'de dengeler değişecek.

TFF eğer maçların geçersiz sayılması talebini kabul ederse Hatayspor ve Gaziantep FK'ye karşı 2'de 2 yapan takımlar Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Kayserispor'un 6'şar puanı silinecek.

Gaziantep FK'ye karşı hükmen galibiyetten 3 puanı da olan sarı-kırmızıların toplamda 9 puanı silinecek.

TABLO DEĞİŞECEK

Ligden çekilen takımlarla oynadığı maçlarda Beşiktaş ve İstanbulspor 5, Adana Demirspor, Başakşehir, Ümraniyespor ise 4 puan kaybetti.

Beşiktaş, TFF'nin maçları geçersiz sayması durumunda 2. sıradaki Fenerbahçe ile puanını eşitleyecek ve lider Galatasaray ile arasındaki farkı 3'e indirerek şampiyonluğun güçlü favorilerinden biri olacak.

 

TFF KABUL EDERSE İŞTE YENİ PUAN DURUMU

Galatasaray/ Oynanan maç: 22/ Averaj: +25/ Puan: 51

Fenerbahçe/ Oynanan maç: 22/ Averaj: +30/ Puan: 48

Beşiktaş/ Oynanan maç: 23/ Averaj: +25/ Puan: 48

Adana Demirspor/ Oynanan maç: 22/ Averaj: +17/ Puan: 40

Başakşehir/ Oynanan maç: 22/ Averaj: +8/ Puan: 39

Trabzonspor/ Oynanan maç: 21/ Averaj: +6/ Puan: 35

Kayserispor/ Oynanan maç: 22/ Averaj: -5/ Puan: 29

Konyaspor/ Oynanan maç: 22/ Averaj: -1/ Puan: 28

Fatih Karagümrük/ Oynanan maç: 22/ Averaj: +1/ Puan: 27

Alanyaspor/ Oynanan maç: 23/ Averaj: -12/ Puan: 25

Antalyaspor/ Oynanan maç: 22/ Averaj: -6/ Puan: 24

Sivasspor/ Oynanan maç: 22/ Averaj: -7/ Puan: 23

İstanbulspor/ Oynanan maç: 22/ Averaj: -20/ Puan: 23

Ankaragücü/ Oynanan maç: 21/ Averaj: -10/ Puan: 22

Kasımpaşa/ Oynanan maç: 22/ Averaj: -14/ Puan: 20

Giresunspor/ Oynanan maç: 22/ Averaj: -20/ Puan: 19

Ümraniyespor/ Oynanan maç: 22/ Averaj: -13/ Puan: 17

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