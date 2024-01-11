Fenerbahçe Bonucci'yi açıkladı. Çubukluyu giydi anlaşmanın detayları duyuruldu

Ara transfer döneminin bombasını Fenerbahçe patlattı: Leonardo Bonucci Fenerbahçe'de...

Sarı-Lacivertliler; sağlık kontrolünden geçmesi ve aradaki son pürüzlerin giderilmesi için İtalyan savunmacıyı İstanbul'a getirmişti. Konyaspor karşılaşmasını tribünden izleyen 36 yaşındaki futbolcuyla bugün yapılan görüşmeler olumlu noktalardı.

Fenerbahçe kulübü transferi "Ailemize hoş geldin Leonardo Bonucci" başlığıyla duyurdu.

Çubuklu formayı giyip objektiflere poz veren İtalyan yıldız, sezon sonuna kadar Fenerbahçe forması giyecek.

Kulüpten şu açıklama yapıldı: