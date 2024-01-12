Bonucci'nin Fenerbahçe'den ilk isteği ortaya çıktı. Sedat Kaya yazdı

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Bonucci'nin Fenerbahçe'den ilk isteği ortaya çıktı. Sedat Kaya yazdı
Fenerbahçe'nin yeni transferi ünlü İtalyan stoper Leonardo Bonucci'nin "19" sayısına takıntısı var. Kendisine şans getirdiğine inanıyor.

İnter, Juventus ve Milan'da hep bu numaralı formayı giydi.

Dün Fenerbahçe ile sözleşme imzaladığında da ilk isteği "19" numaralı forma oldu.

İtalyan'ın şansına bu numaralı forma boşta olduğu için hemen kendisine verildi.

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Bonucci "neden 19" sorusunu şöyle yanıtlıyor.

"Bu numaranın benim hayatımda önemli bir yeri var. Eşi ve çocuklarımın doğum tarihlerinde "19" sayısı var. Ayrıca İnter ile ilk el sıkıştığım tarihtir 19. Formamın arkasında bu sayının olması bana her zaman güç verdi."

Bonucci isteğine Fenerbahçe'de de kavuştu.

19 numaralı çubuklu artık onun.

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