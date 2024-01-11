Abdullah Avcı'dan yabancı kuralı isyanı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Abdullah Avcı'dan yabancı kuralı isyanı
Samsunspor'u sahasında 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 16. Hafta erteleme maçında Trabzonspor sahasında Samsunspor’u konuk etti.

Papara Park’ta oynanan karşılaşmada bordo-mavililer rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Mücadelenin ardından yeniden düzenlenen yabancı kuralı ile ilgili konuşan Abdullah Avcı, "Bunun birçok şeyini yaşadım. A Milli takım döneminde de kural değişti haberim yoktu, bugün de değişiyor sürekli ben şu anda yerli yabancı rekabetini oluşturacak bir durumu ne zaman yakalasak serbest duruma geçiyor, Biz kendi insanımıza yatırım yapıp rekabeti artırmalıyız, umarım Türk futbolu adına hayırlısı olur." İfadelerini kullandı.

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