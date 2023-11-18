Fenerbahçe Bursa'da 3-1 kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Asisye Tuzkan
Nilüfer Belediyespor: Lila Şengün, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık, Yordanova, Beliz Başkır (Cansu Bir, Eylül Akarçeşme, Milenko, Merve Nur Öztürk, Nazlı Eda Kafkas)
Fenerbahçe Opet: Stysiak, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Drca (Gizem Örge, Cansu Çetin, De Souza)
Setler: 17-25, 18-25, 25-20, 22-25
Süre: 107 dakika (22, 27, 28, 30)
(AA)