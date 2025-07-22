Fenerbahçe devredeydi! Granit Xhaka'nın menajeri anlaşmayı duyurdu

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Leverkusen'in yıldızı Granit Xhaka'nın yeni adresi netleşti. İsviçreli oyuncunun menajeri, anlaştıkları takımı açıkladı.

GRANIT XHAKA'DAN FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER!

Sky Sport DE'de yer alan habere göre; Xhaka'nın menajeri Jose Noguera, İsviçreli futbolcunun transferi için Sunderland ile prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

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Noguera yaptığı açıklamada, "Sunderland ile prensipte bir anlaşmaya vardık. Granit, Premier Lig'e dönmek istiyor. Sunderland onu heyecanlandırıyor. Bu zorluğun üstesinden gelmek istiyor. Leverkusen'in ayrılma isteğine saygı duymasını ve kulüplerin yakında bir anlaşmaya varmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

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