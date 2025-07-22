Fenerbahçe devredeydi! Granit Xhaka'nın menajeri anlaşmayı duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe devredeydi! Granit Xhaka'nın menajeri anlaşmayı duyurdu

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için girişimler yaptığı Granit Xhaka için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli takımın tüm şartlarını zorladığı İsviçreli oyuncunun menajerinden açıklama geldi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Leverkusen'in yıldızı Granit Xhaka'nın yeni adresi netleşti. İsviçreli oyuncunun menajeri, anlaştıkları takımı açıkladı.

GRANIT XHAKA'DAN FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER!

Sky Sport DE'de yer alan habere göre; Xhaka'nın menajeri Jose Noguera, İsviçreli futbolcunun transferi için Sunderland ile prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

Ali Koç başkanlığı bırakma kararı aldı!Ali Koç başkanlığı bırakma kararı aldı!

m-001.jpeg

Barış Alper Yılmaz dünya devine imzayı atıyor! Galatasaray'ın kasasını doldurup gidecekBarış Alper Yılmaz dünya devine imzayı atıyor! Galatasaray'ın kasasını doldurup gidecek

Noguera yaptığı açıklamada, "Sunderland ile prensipte bir anlaşmaya vardık. Granit, Premier Lig'e dönmek istiyor. Sunderland onu heyecanlandırıyor. Bu zorluğun üstesinden gelmek istiyor. Leverkusen'in ayrılma isteğine saygı duymasını ve kulüplerin yakında bir anlaşmaya varmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Ahmet Can Kaplan alarmı! Anlaşmayı duyurdularGalatasaray'da Ahmet Can Kaplan alarmı! Anlaşmayı duyurdular

Galatasaray'ın yıldızına Paris talip oldu!Galatasaray'ın yıldızına Paris talip oldu!

Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray! Hakan Çalhanoğlu eski hocasının takımına gidiyorNe Fenerbahçe ne de Galatasaray! Hakan Çalhanoğlu eski hocasının takımına gidiyor

Galatasaray'dan flaş kaleci hamlesi! Herkes Ederson derken...Galatasaray'dan flaş kaleci hamlesi! Herkes Ederson derken...

Son Haberler
Ordu'nun Fatsa ilçesine 20 milyon TL’lik kredi desteği!
Ordu'nun Fatsa ilçesine 20 milyon TL’lik kredi desteği!
Kılıçdaroğlu’nun kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Kılıçdaroğlu’nun kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama!
Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama!
İbrahim Kalın İYİ Parti'yi ziyaret etti
İbrahim Kalın İYİ Parti'yi ziyaret etti
Iğdır’da uyuşturucu operasyonu! 5 kişi tutuklandı!
Iğdır’da uyuşturucu operasyonu! 5 kişi tutuklandı!