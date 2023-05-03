Fenerbahçe final umutlarını Kadıköy'e bıraktı

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe, kupanın son şampiyonu Sivasspor’a konuk oldu. Sarı lacivertliler, hafta içinde ligde 3-1 mağlup ettiği rakibini mat etmek için birkaç gün aradan sonra yine yeşil sahadaydı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde bir lig zaferiyle ayrıldığı sahaya bu akşam Türkiye Kupası’nda tekrar çıktı. Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Lincoln Henrique ve ameliyat olan Altay Bayındır kadroda yoktu. Orta alanda Mert Hakan’ı tercih eden Jorge Jesus, forvette de Joao Pedro’ya görev verdi.

ÜST ÜSTE KAÇAN FIRSATLAR…

Fenerbahçe bu sezon klasikleşen karşılaşmanın başında baskı yaratıp gol bulma alışkanlığını, kupa maçında da devam ettirmek istedi.

Maçın 4. dakikasında Peres, 9. dakikasında ise Ferdi gole yaklaşmasına rağmen sarı lacivertliler ağları sarsamadı. İlk yarıdaki en kritik pozisyon ise 11’de İrfan Can ile geldi. Mert Hakan sol kanattan arka direğe kesti, İrfan Can kafayı vurdu ancak kaleci Muammer başarılıydı.

SİVAS ETKİSİZ KALSA DA…

Ev sahibi Sivasspor, Fenerbahçe karşısında beklediği pozisyonları yakalayamadı. İlk devrenin bitimine ilave edilen artı 1 dakikada İrfan Can yay üzerinden sert vurdu. Ancak top direğin dibinden auta gitti. İki takım da ilk 45 dakikada birbirine üstünlük kurmayı başaramadı.

JESUS’TAN ERKEN HAMLELER…

Teknik direktör Jorge Jesus, ikinci yarıyla birlikte skor bulmak için hamlelerini de yaptı. Sivasspor cephesinde ise Rıza Çalımbay’ın dokunuşları daha çok rakibine önlem almak üzerine kuruluydu.

Portekizli hoca bu kez değişikliklerini erkenden kurguladı. 46’da Emre Mor ile Osayi değişti. 61. dakikada da Mert Hakan ve Pedro, Arda ve Batshuayi ile değişti.

ROSSI BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Kanarya’da Mert Hakan oyundan çıkmadan hemen önce ayak içiyle golünü atmaya yaklaştı. Ancak deneyimli oyuncunun yay üzerinden vuruşu çerçeveyi bulamadı.

İlerleyen dakikalarda yine gol pozisyonu açısından kısır geçen maçta Rossi’nin etkisiz kalma oranı dikkat çekti. Sarı lacivertliler bir türlü final pasları ve son vuruşlarda bekleneni veremedi.

GECE SESSİZ BİTTİ, FİNAL KADIKÖY’E KALDI

Karşılaşmanın sonuna ilave edilen sürede de Fenerbahçe kendisine final için avantajı getirecek golü bulamadı. Sarı lacivertliler ligde sergilediği performansın gerisinde kalarak final ihtimalini Kadıköy’deki rövanşa bıraktı. Sessiz ve golsüz başlayan gece aynı şekilde sona erdi.

RÖVANŞ 24 MAYIS’TA KADIKÖY’DE

Ziraat Türkiye Kupası’ndaki yarı final etabının rövanşı olan ikinci karşılaşma, 24 Mayıs akşamı Kadıköy’de oynanacak.