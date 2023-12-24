Fenerbahçe Galatasaray ilk 11'ler belli oldu. Sürprizler var

Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray bu akşam 398. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 397 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 122 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.

İki takım Lig tarihinde 132 kez karşılaştı.

Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-37 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da beraberlikle sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 gol kaydetti.

HAKEM ARDA KARDEŞLER

Ülker Stadı'nda oynanacak saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Derbinin dördüncü hakemliğini ise Cihan Aydın üstlenecek.

Ligde geride kalan 16 maçta iki takım da 14'er galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle ilk iki sırada yer alıyor. Fenerbahçe averajla lider durumda bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş ve Fred cezalı oldukları için dev maçta olmayacaklar.

Sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc da Galatasaray karşısında oynayamayacak.

Sarı kart sınırında olan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo derbide sarı kart görmesi durumunda 19. haftadaki İstanbulspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

OLIVEIRA YOK, MUSLERA KALEDE

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Sergio Oliveira, derbide forma giyemeyecek. Göğüs kasında kopuk oluştuğu için ülkesi Portekiz'de ameliyat edilen tecrübeli futbolcunun tedavisi sürüyor.

Sakatlığı süren Davinson Sanchez'in durumu ise belirsizliğini koruyor.

Sarı kart cezası nedeniyle ligin 17. haftasındaki Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen Muslera ise derbide kaleyi koruyabilecek.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Sacha Boey, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez, derbi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu oyuncular, derbide kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecekler.

G.SARAY TARAFTARI KADIKÖY'DE

Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaklaşık 4 yıl sonra Ülker Stadı'ndaki derbide takımlarını destekleyecek.

Son olarak 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında 23 Şubat 2020'de yapılan derbiye giden taraftarlar, bu akşamki karşılaşmada da takımlarının yanında olacak. Taraftarlar, 3 yıl 10 aylık aranın ardından Kadıköy deplasmanına gidecek.

Derbiye İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla 2 bin 79 Galatasaray taraftarı alınacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın derbide sahaya sürmesi beklenen 11 şöyle:

Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 11'i de şu şekilde:

Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.