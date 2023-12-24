Galatasaray'dan derbi öncesi flaş karar. Maça saatler kala belli oldu

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisine saatler kala bir son dakika gelişmesi yaşandı.
Sarı kırmızılı takım son hazırlıklarını yaparken, teknik direktör Okan Buruk da futbolcularına seslendi.
Buruk, agresif futbol istedi ve "Taraftarlara kulaklarınızı tıkayıp, işinize bakın. Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi mücadele bekliyorum" dedi.
Sarı kırmızılılar maça çıkmadan yönetim kurulunun derbi için belirlediği prim de belli oldu.
Galibiyet priminin 150'şer bin lira olduğu bildirildi.
Başkan Dursun Özbek'in maçın sonucuna göre primi artırabileceği de öğrenildi.
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